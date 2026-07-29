Del jean oxford a la tendencia shredded: María Vázquez conquista con los pantalones más originales de la temporada

María Vázquez volvió a demostrar su pasión por la moda con diversos looks que tienen un denominador común: los pantalones como protagonistas. Desde el clásico jean oxford hasta un diseño shredded, la conductora confirmó que las siluetas originales pisan fuerte este invierno.

Los looks casuales de María Vázquez con el denim como protagonista

María Vázquez se consolidó desde hace tiempo como una de las referentes del estilo casual chic. Dueña de una estética relajada, pero siempre alineada con las tendencias, la top model volvió a compartir una serie de looks en los que dejó en claro que los pantalones denim son las grandes estrellas de su guardarropa.

En esta oportunidad, María Vázquez apostó por propuestas de inspiración urbana con prendas que elevan cualquier outfit sin perder comodidad. El primer estilismo tuvo como protagonista un jean oxford de tiro medio y lavado azul clásico, un diseño que continúa siendo uno de los favoritos de quienes buscan estilizar la figura gracias a su característica abertura desde la rodilla hacia el ruedo.

María Vázquez

María Vázquez lo combinó con un suéter tejido de pelo en color camel, de corte corto y cuello redondo, debajo del cual dejó ver una remera blanca básica que aportó un delicado efecto de capas. El resultado fue un look cálido, relajado y atemporal, ideal para los días de invierno.

En el segundo outfit, la empresaria optó por una versión más rockera y urbana: jean recto de lavado claro, una silueta cómoda que nunca pierde vigencia, body negro de cuello alto y campera biker de cuero negro. Como calzado, llevó unas zapatillas con estampado animal print, que aportaron personalidad al conjunto. Además, sumó una tote bag color marrón con efecto desgastado.

Los looks casuales de María Vázquez con el denim como protagonista



La tercera apuesta de María Vázquez fue, sin dudas, la más llamativa de la selección ya que sorprendió con un pantalón de denim de tiro alto con cintura paper bag, caracterizado por el exceso de tela en la parte superior y un cinturón integrado que define la cintura. Sin embargo, el verdadero diferencial estuvo en las costuras y cierres visibles.

Estos detalles convierten la prenda en una de las tendencias más vanguardistas del momento. La modelo equilibró su protagonismo con un suéter negro de cuello alto, botas negras de punta fina y gafas de sol de inspiración vintage. Con estas tres propuestas, María Vázquez confirmó que los pantalones dejaron de ser un simple complemento para convertirse en el eje principal de los outfits diarios.

María Vázquez mostró cuáles son los pantalones más audaces del momento

Por otro lado, María Vázquez apostó por modelos que se alejan de los clásicos diseños. En su carrusel de fotos, la presentadora también se mostró con un pantalón estampado en tonos tierra, de corte recto y aire sofisticado, que combinó con una camisa blanca de inspiración romántica con detalles de alforzas y puntillas. Un look de inspiración bohemia sofisticada, donde las texturas, los estampados y las siluetas relajadas se combinaron para crear una vestimenta elegante y actual.

María Vázquez

Por último, María Vázquez deslumbró con un pantalón shredded en color crudo, una remera blanca básica y un cárdigan tejido con rayas marrones y blancas. El eje de este estilismo fue el pantalón debido a su diseño intervenido con largas tiras deshilachadas que aportan textura y movimiento.

María Vázquez

A diferencia de los clásicos jeans rotos, que se destaca por las rasgaduras, el pantalón shredded llama la atención por su estética deconstructiva y vanguardista. En el caso de María Vázquez, el modelo en color crudo, de tiro alto y pierna amplia brindó comodidad y equilibró el impacto visual del diseño. El resultado fue un look streetwear que causa furor en la moda internacional.

De esta manera, María Vázquez conquista con los pantalones más originales de la temporada: del jean oxford a la tendencia shredded. Cada apuesta logró captar todas las miradas en redes sociales e inspiró a los usuarios a crear outfits con distintos estilos de denim.