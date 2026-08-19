María Vázquez marca tendencia con dos looks clave para lo que resta de 2026

Con una mirada que combina piezas atemporales con detalles de tendencia, María Vázquez construyó dos outfits muy diferentes entre sí, pero unidos por una misma premisa: apostar por prendas versátiles y sumar personalidad a través de texturas, superposiciones y accesorios.

María Vázquez apuesta por el layering con un look de inspiración parisina

Para el primer look que compartió a través de un carrusel de Instagram, María Vázquez eligió una de las tendencias que continúa vigente: la superposición de prendas. Como base llevó una clásica camisa blanca de botones, con cuello tradicional y mangas largas, que combinó con un chaleco de punto marrón.

La pieza tejida se destacó por sus detalles en beige en el cuello y las sisas, además de un pequeño bordado floral que aportó textura y un guiño romántico al conjunto. La elección de la camisa debajo permitió generar distintas capas y darle mayor profundidad al outfit.

El look de inspiración parisina de María Vázquez

Para completar la propuesta, la modelo sumó jeans de efecto lavado oscuro y corte recto, una de esas prendas que se mantienen como un comodín del guardarropa. En los pies llevó mocasines de gamuza marrón, mientras que unas gafas de sol de pasta completaron el look con una inspiración retro y parisina.

El resultado es una combinación fácil de adaptar al día a día: prendas clásicas, tonos neutros y una superposición que permite actualizar básicos sin perder comodidad.

El look western de María Vázquez con ante, flecos y pantalón de campana

En su segunda propuesta, María Vázquez cambió por completo de registro y apostó por una estética inspirada en el universo ecuestre y el western de los años 70. El protagonista del outfit es un suéter de punto, en color crema y con un llamativo estampado de caballos al galope en tonos terracota y verde salvia. Debajo, la modelo volvió a recurrir a la superposición y dejó asomar una camisa de denim azul claro.

Completó el look con una de las prendas que regresaron con fuerza: el pantalón de campana de ante color caramelo. La silueta, asociada a la estética de los años 70, suma movimiento y se convierte en el punto de partida perfecto para construir un look de inspiración western.

El look western de María Vázquez

Los accesorios terminaron de definir la propuesta. La empresaria llevó un cinturón ancho de estética cowboy con hebilla plateada, un bolso de hombro de ante marrón con trenzas y flecos, gafas de sol estilo aviador y botas de ante marrón de punta fina.

La combinación reúne varias de las claves que pueden verse en las tendencias de esta temporada: el regreso del ante, los flecos, las siluetas acampanadas y la estética western reinterpretada desde una mirada urbana.

Dos looks, varias tendencias para llevar durante 2026

Con estas dos propuestas, María Vázquez vuelve a demostrar que no hace falta renovar por completo el guardarropa para actualizar un look. Una camisa blanca, un chaleco tejido, un jean recto o un pantalón de campana pueden transformarse según los accesorios y las prendas con las que se combinen.

María Vázquez

Mientras el primer outfit apuesta por el layering y una estética clásica de inspiración parisina, el segundo recupera el espíritu de los años 70 a través del ante, los flecos y las referencias western. Dos estilos diferentes que comparten una misma clave: la posibilidad de reinterpretar las tendencias sin perder el sello personal.