Los looks más impactantes de Pampita que marcaron tendencia en los últimos años

Pampita es de las modelos más importantes de la industria argentina. Su exitosa carrera la llevó a ser la cara de diversas marcas de ropa internacionales, y a marcar la tendencia en todas las temporadas. Entre colores elegidos por Pantone, diseños sensuales y de gala, y los conjuntos monocromáticos, la modelo supo fusionar los favoritos de todos con originales ideas personales, que hicieron que sus atuendos se vuelven icónicos y de los más recordados. Es por eso que, en los últimos años, algunas de esas apuestas fashionistas fueron las que comenzaron con algunas de las tendencias, que aún se siguen luciendo.

Pampita y las tendencias

Looks icónicos de Pampita: tendencia, estilo y fashionismo

Pampita entiende que, en la industria de la moda, la comodidad es esencial entre los usuarios. A pesar de esto, algunas de las tendencias que surgen en cada temporada los obliga a arriesgarse con telas originales, y a marcar algunas prendas como "básicas".

Teniendo esta visión sobre la moda, Carolina Ardohaín decidió demostrar que hay un géenero muy utilizado entre los fanáticos de la industria, y que termina elevando los looks más tradicionales. Se trata del cuero, ya sea en camperas, faldas o pantalones, o incluso en el calzado. A lo largo de todos sus años, la modelo dejó en claro la originalidad de esta prenda, sumándole mezcla de colores, combinaciones monocromáticas, tachas o dibujos que llaman la atención de los expertos.

Pampita y el cuero

Algunas tendencias de las temporadas llegaron para quedarse y pasar más allá de lo esperado. Pampita adoptó el animal print como uno de sus favoritos, y demostró su versatilidad al mostrarlo en diferentes prendas, y para distintas temperaturas.

En su mayoría, Carolina Ardohaín sorprendió a sus seguidores con bikinis que mezclan el estampado de cebra con los colores pasionales, siendo este look un sello personal que no puede faltar en sus vacaciones de verano. Sin embargo, también se la jugó por el animal print en prendas para eventos de día o salidas divertidas de noche. Los vestidos de distintos diseños, ya sean ceñidos al cuerpo como rectos y holgados, le dan un toque urbano a los atuendos, manteniendo la elegancia del escote y la figura de la modelo.

Pampita y el animal print

Un look icónico de Pampita marcó el comienzo de los estampados y transparencias, como dos tendencias que pueden fusionarse y armar un naked dress más original. En un evento fashionista, llamó la atención de todos al apostar por un vestido ceñido al cuerpo, de manga larga y cuello alto, con una fusión de arcoíris pasional. El mismo invitaba a crear una imagen que parecía desnuda, con un dibujo pensado en lunares, una tendencia que es fuerte en el 2026. Este vestido invitó a la originalidad y demostró que puede ser parte de los looks de gala, haciendo hincapié en las tonalidades fuertes, los estampados disruptivos y la sensualidad de un naked dress bien ceñido al cuerpo.

Pampita y el estampado

Las prendas con transparencias es otra de las grandes elecciones de Pampita. La modelo marca una sensualidad delicada en cada uno de sus looks. Sin embargo, entendió en los últimos años que podía fusionarse su color de piel natural con algunos looks, haciendo que se eleve aún más su apuesta arriesgada. Es así como marcó las transparencias como una tendencia que mantienen la elegancia del look, pero permiten una nueva muestra audaz de su personalidad.

La modelo brilló con un vestido largo, que combinó el modelo lencero con transparencias, eligiendólo en color negro, un clásico que neutraliza a la prenda, destancando los detalles.El encaje en la zona de cintura, abdomen y piernas crean un efecto “see-through” de alta moda.

Otro de los íconicos look se remonta al 201, durante su embarazo de Anita García Moritán. Pampita era parte del jurado de Bailando por un sueño (eltrece), y allí lució diversos outfits para destacar el crecmiento de su vientre. Sin embargo, uno de ellos es uno de los más recordados, tratpandose de un vestido largo de género brillante azul marino con efecto glitter. El gran protagonista es el corte “cut out” frontal que dejó al descubierto su panza atravesando su tercer trimestre de embarazo, creando un look de muy moderno.

Durante el 2025, Pantone anunció que el color del año sería el mocha mousse, un tono marrón suave y cálido, con matices aterciopelados que recuerdan al chocolate y sutiles destellos avellana o dorados. Pampita siempre se mostró enamorada de las tonalidades terrenales y los looks atemporales, permitiéndole repetir tendencias en todos los eventos que se presenta. Es por eso que este color iba a volverse uno de sus favoritos, y mantenerlo en todos los looks que ella pudiera.

Sin embargo, esta tonalidad se terminó de fusionar con un estilo de moda que le permite comodidad y elegancia: la sastrería. En los últimos años, Pampita demostró que sabe muy bien como lucir ambas tendencias, creando combinaciones elegantes del business woman style. El mocha mousse eleva esta forma de vestir, generando un ambiente aún más lujoso y destacando aún más su amor por los terrenales y los looks atemporales.

Durante un viaje en avión privado, la modelo lució un conjunto sastrero con una tela fresca y con el color chocolate. Con este look evidenció que la sastrería se puede adaptar a diversos contextos, para un estilo elegante sin dejar la comodidad de lado.

Pampita y el mocha mousse

Siren dress y total red: el lado más pasional de Pampita

Como bien se sabe, Pampita es una de las modelos más sensuales y queridas de las redes sociales y los expertos fashionistas. Sus apuestas siempre dan un guiño a la sensualidad y a llamar la atención de las cámaras. Sin embargo, hubo un icónico look que se robó los halagos de todos y marcó el diseño favoritos de vestidos para ella.

En un viaje a Estados Unidos, apostó por el siren dress, bien ceñido al cuerpo y con tajo en las piernas. El mismo era total red, permitiendo un juego entre lo audaz y lo pasional, y se le sumaba como accesorio un cuello suelto y largo que le daba movimiento al atuendo. Este look se volvió de los más impactantes de Carolina Ardohaín, y marcó su favorito sensual en la moda.

Pampita y el total red sensual

Pero también, Pampita busca la originalidad en detalles que tienen diferentes estilos en la moda, pero que pueden trasladarse a los looks nocturnos y sensuales. La capucha es un agregado de las camperas comfy, generalmente del urban style o del sport style. Sin embargo, en el 2021, la modelo descubrió una forma de agregarlo a sus atuendos en la televisión argentina, con un juego interesante de transparencias.

De esta manera, abrió la posibilidad al hooded dress, un vestido que viene con capucha agregada, representando la fusión perfecta entre el misterio, el glamour retro y la comodidad del streetwear. En su ejemplo, lo sumó con una tela transparente y de brillos, dejando en claro que se trataba de un look de noche. Sin embargo, esta idea evolucionó en otras celebridades, que les dieron sus vueltas personales.

Pampita y el hooded dress

Pampita es una de las modelos más importantes de la industria argentina, por su capacidad de marcar tendencias con icónicos looks del recuerdo. En su paso por la televisión, sus campañas en redes sociales y sus caminatas en pasarelas internacionales, dejó en claro cuáles son sus favoritos y abrió la posibilidad a sus seguidores a probarse nuevas tendencias que se mantienen en el tiempo.