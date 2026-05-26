Así es el lujoso tapado de cuero y piel con el que Pampita deslumbró este invierno

Pampita marca la tendencia en todas sus apariciones públicas, buscando siempre la comodidad como clave de su look, sin escapar a las tendencias. Ya sea con cambios radicales, apuestas nuevas, o favoritos que sobrepasan las tendencias ya conocidas, la modelo se volvió de las más observadas por los expertos fashionistas y las redes sociales, dejando en claro que sus conocimientos dentro de la industria son los más escuchados por todos.

Es por eso que el mocha mousse, el color elegido como el boom del 2025, logró sobrepasar la temporada anterior, para seguir siendo el favorito del momento, y de Carolina Ardohaín. De esta manera, y de la mano con esta tonalidad tierra, comenzó a deslumbrar algunas de las prendas que serán sus elegidos en las bajas temperaturas del invierno. Con elegancia y lujo notorio, Pampita deslumbró con el tapado de cuero y piel, marcando al protagonista entre las opciones que dieron las celebridades.

Pampita

Desde Pampita hasta Nequi Galotti: las celebridades y los abrigos tendencia

La temporada de invierno invita a las celebridades a jugársela con sus looks veraniegos, transformándolos para aguantar las bajas temperaturas, o cambiar el protagonismo de sus atuendos a los abrigos para protegerse del viento. Es por eso que los tapados y abrigos de piel comenzaron a ser los más observados por los expertos de la moda, gracias a las elecciones que las modelos, como Pampita, Nequi Galotti, Zaira Nara o Antonela Roccuzzo, hicieron en algunos de los eventos públicos.

Entre todos los diseños, el tapado largo hasta el tobillo se volvió uno de los favoritos por todas, inspirado en el estilo europeo, sobre todo inglés, que ayuda a proteger del frío y los climas de lluvia. De diferentes texturas, permite juego de colores y ser centro de atención cuando se luce de una tonalidad terrenal. Sin embargo, el peluche sintético también volvió con todo, generando movimiento y actitud frente a las prendas minimalistas. Ante esta situación, Pampita fue la que encontró la fusión de ambas, demostrando el lujo del abrigo ideal para el invierno.

Desde Pampita hasta Nequi Galotti: las celebridades y los abrigos tendencia

Así es el lujoso tapado con el que Pampita deslumbró en el invierno

Pampita es una de las modelos que encuentra la tendencia y cómo marcarla en sus favoritos de siempre. Sus seguidores de Instagram, que superan los 8 millones de usuarios, destacan la capacidad de mostrar comodidad y elegancia, sin perder su sello personal. Es por eso que, con la llegada del invierno, decidió lucir el que será su abrigo clave para todos sus eventos, y que fusiona las texturas más usadas por las celebridades, elevándolo con sofisticación y lujo.

Se trata de un lujoso tapado de cuero y piel, de la tonalidad del mocha mousse, el color favorito de Carolina Ardohaín. El abrigo es una combinación de dos texturas que, gracias a su diseño ajustable con botones y cinturón con hebilla, marca una silueta entallada y abriga con sus mangas largas. Como diferencial sobre el total cuero, lleva en su cuello piel sintética, sumándole una tendencia muy vista en el invierno europeo del 2025-2026. El interior está forrado en piel y matelaseado, aportando un abrigo extra. Esta elección de Pampita le permite lucir sus botas de caña alta o sus faldas, manteniendo looks de verano pero abrigándose para las bajas temperaturas.

lujoso tapado con el que Pampita deslumbró en el invierno

El mocha mousse: el favorito de Pampita en todas las prendas

Si hay un color que acompaña a Pampita en todos los momentos, ese es el mocha mousse. La modelo dejó en claro que el color Pantone 2025 llegó a su vida para quedarse, marcando una sobriedad que ella encuentra en las prendas sastreras y sensuales, durante todas las temporadas. Carolina Ardohaín entiende que, con el cambio de etapas a lo largo del año, muchas celebridades modifican también su paleta personal. Sin embargo, deja en claro que tanto abrigos como vestidos de playa pueden ir de la mano con el marrón más elegante.

En combinación con su cabello natural, durante las altas temperaturas, se mantuvo en vestidos ceñidos al cuerpo, que marcaban su figura natural. Algunos de ellos eran con texturas sastreras, mientras que otros se volvían ideales para la playa. Con la llegada del invierno, la modelo dejó en claro que las combinaciones monocromáticas del mocha mousse mantenían su elegancia, fuera de la textura que se luciera. Sin embargo, también sorprendió al apostar con calzado de este color, dándole un espacio en todas las prendas disponibles.

Pampita y el mocha mousse

Pampita es la modelo más observada y querida por las redes sociales, lo que la convierte en la influencia de todos los fanáticos y expertos de la industria fashionista. Guiada por su amor al mocha mousse, y sus conocimientos por las tendencias que imponen sus compañeras, lució el lujoso tapado de cuero y piel que la hace deslumbrar en invierno y se vuelve el favorito de todos durante las bajas temperaturas. En su posteo de Instagram, Carolina Ardohaín se llevó los halagos de todos los usuarios al mostrar este abrigo favorito, mientras explicaba cómo los colores terrenales son los ideales para mantener un estilo sofisticado, en todas las temporadas, acompañándola en esta nueva etapa de conducción y modelaje.

A.E