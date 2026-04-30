Pampita marca tendencia con su look total black: cuero y botas altas

Pampita vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del estilo en Argentina. Con una estética cada vez más pulida y segura, la modelo elige looks que no solo acompañan tendencias, sino que también las reinterpretan desde un lugar propio, donde la elegancia y la sensualidad conviven sin esfuerzo.

El impresionante estilismo de Pampita

En esta oportunidad, el foco estuvo en un outfit total black que sintetiza a la perfección su impronta: sofisticada, moderna y con carácter. Lejos de lo recargado, Pampita apostó por una construcción limpia, donde cada prenda cumple un rol preciso dentro del conjunto.

Cuero y botas, una fórmula que no falla

El look de Pampita está compuesto por un top tipo bandeau de efecto cuero, con líneas rectas y tiras finas que dejan los hombros al descubierto, generando una silueta limpia y estilizada. La elección de esta prenda no es casual: el acabado aporta un brillo sutil que eleva el conjunto y suma profundidad al negro total.

El total black leather de Pampita

Pampita lo combina con una mini falda al tono, también en cuero, de tiro medio/alto y ajuste ceñido, que define la figura sin necesidad de cortes excesivos. Los detalles en relieve rompen la planicie del material y aportan textura, evitando que el look se vea plano. El estilismo se completa con botas altas negras, que prolongan visualmente la pierna y refuerzan ese aire nocturno y poderoso.

La clave de la accesorización

Para acompañar la intensidad del cuero, Pampita eligió un beauty look que equilibra y suaviza. El cabello recogido de forma relajada, con algunos mechones sueltos, aporta naturalidad y rompe con la rigidez del conjunto, logrando un resultado más cercano y descontracturado.

Pampita apostó por una un beauty look con pocos accesorios

En cuanto a los accesorios, la apuesta es mínima: apenas un anillo y unos aretes, lo justo para no competir con el protagonismo del outfit. El maquillaje sigue la misma línea, con una base prolija, foco en la piel y una mirada definida sin excesos. De esta manera, el estilismo de Pampita logra algo clave: ser sexy sin caer en lo evidente, sofisticado sin esfuerzo y completamente alineado con una estética moderna y editorial.