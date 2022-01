Lucía Celasco encendió las redes con un infartante look

Lucía Celasco marca tendencia con todos sus looks. Más de una marca de indumentaria la elige como modelo para lucir sus prendas. Sin embargo, la nieta de Susana Giménez se inclina por mantener un perfil relativamente bajo. Generalmente las fotos o videos que publica en las redes son de sus mascotas, de un paisaje o de alguna campaña en la que trabajó. Por eso llama la atención que haya elegido subir una foto suya a las Historias en la que se muestra súper sexy y con gran escote.

Una Lucía Celasco sugerente

En la imagen blanco y negro que publicó Lucía Celasco, se la puede ver acostada en un sillón con un corset negro con aros, encaje y broches adelante. Apenas se puede observar que lleva puestas unas pantys negras, completando el outfit monocolor. Mirando a cámara, con los ojos bien delineados y unas maxi argollas en sus orejas, la modelo hizo derretir a todos sus seguidores.

Lucía Celasco infartante.

Chica It

Una de las últimas tendencias en Europa, es usar lencería como prenda de vestir. Y justamente es lo que hizo la morocha. Ese mismo outfit es el que usó para asistir a una fiesta de fin de año con amigas y completó su look con un color rosa flúo para sus uñas. La protagonista de "Cincuenta sombras de Grey" Dakota Johnson y la top model internacional Bella Hadid son dos referentes de este estilo por el que se inclinó Lucía Celasco.

La modelo asistió con ese outfit a una fiesta.

En plena cuarentena de 2020, la joven de 27 años ya había dado que hablar por un jugado cambio de look, impuesta en los 90's por Geri Halliwell durante su etapa con las Spice Girls: un mechón de pelo color rosa. Aunque no fue mucho el tiempo que le duró la decisión, ya que en septiembre decidió dejar atrás aquel estilo y optó armonizar la zona con la tonalidad de su cabello. Totalmente renovada y estrenando ese cambio, la diosa fue furor en el mundo de las redes sociales, una vez más.

Lucia Celasco, heredera de un icónico estilo

En 2018, la nieta de Susana Giménez habló con CARAS sobre sus gustos en la moda.

—¿Qué no puede faltar en su vestidor?

—¡Jeans!

—Dijo que su guardarropas se compone de 35% remeras blancas, 15% jeans, 15% carteras y borcegos, 10% camperas de cuero y el resto entre sombreros y zapatillas, ¿Sigue siendo así la composición? ¿Qué más agregaría?

—Creo que ahora estoy un poco más tranquila con los sombreros… Sigue habiendo muchas remeras y ahora sumé algunos vestidos y tops más arreglados.

—¿Cuáles son sus accesorios preferidos y por qué?

—En cuanto a lo que son anillos, reloj, collar, etc., siempre uso lo mismo desde hace años. A veces sumo o saco algo pero casi siempre llevo lo mismo, no soy de cambiar mucho los accesorios.

—¿Son los tatuajes un accesorio en la actualidad para la moda?

—No lo sé… Me parece que son un factor más a tener en cuenta a la hora de vestirte. A veces puede ser que quieras mostrar o no mostrar un tatuaje. Yo no pienso en los míos de esta manera, igual son más una cosa personal, que me gusta tener.

—¿Es cierto que le gustan las prendas vintage?

—¡Sí, me encantan!