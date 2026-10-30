Natalia Oreiro recuperó una tendencia vintage con un conjunto de rayas y gafas cat eye

Natalia Oreiro llamó la atención, una vez más, con una apuesta de inspiración vintage. Fiel a su estilo, la artista eligió un look con referencias a la moda de los años 70 y sumó un accesorio que aportó un llamativo contraste de color. Como era de esperarse, se llevó todas las miradas y elogios en las redes sociales.

Natalia Oreiro apostó por un look retro y un sofisticado accesorio

Natalia Oreiro volvió a demostrar su versatilidad a la hora de vestir con un estilismo de inspiración retro que no pasó desapercibido. La actriz eligió un conjunto de dos piezas en blanco y negro, con un llamativo juego de rayas geométricas que remite a la estética de los años 70. Como complemento, sumó un accesorio en rojo vibrante que aportó un contraste de color y reforzó el espíritu vintage de su apuesta.

Tal como se puede en las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, el look estuvo compuesto por una blusa y un pantalón a juego, ambos con un estampado de líneas blancas y negras. El detalle más interesante del diseño estuvo en la combinación de distintas direcciones de las rayas, un recurso visual que generó movimiento y un efecto óptico muy característico de las tendencias de aquella década.

Natalia Oreiro

La parte superior se destacó por su escote halter cruzado en el frente, una terminación que dejó los hombros y la espalda al descubierto. Esta confección aportó frescura al atuendo y equilibró la fuerza visual del estampado con una silueta más liviana y femenina. El pantalón continuó con la misma impronta geométrica y permitió mantener la continuidad visual de las dos piezas, en una propuesta coordinada que recuperó el encanto de la moda vintage sin perder actualidad.

Natalia Oreiro

Las gafas rojas de Natalia Oreiro, el accesorio que completó su look

El detalle que terminó de definir el estilismo retro de Natalia Oreiro fueron sus gafas de sol. El diseño presentó una montura gruesa de acetato en rojo intenso y unas sutiles puntas elevadas hacia las sienes, una silueta cat-eye que tuvo su época de esplendor durante los años 60 y 70.

El accesorio funcionó como punto de contraste frente al estampado monocromático y sumó una cuota de personalidad al outfit, algo que caracteriza al guardarropa de Natalia Oreiro. Además, recuperó uno de los códigos más reconocibles de la estética vintage: los anteojos de formas protagonistas y colores llamativos.

Natalia Oreiro

De esta manera, Natalia Oreiro recuperó una tendencia vintage con un conjunto de rayas y gafas cat eye. La cantante construyó un estilismo con mucha identidad, ideal para quienes buscan incorporar el espíritu retro a sus looks, y deslumbró por completo a sus fanáticos.