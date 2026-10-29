Nicole Neumann renovó uno de los clásicos infaltables del placard con una apuesta que combina estilo y audacia. Se trata del clásico pantalón de jean que esta temporada lleva un detalle inesperado: brillos. Este complemento transforma por completo cualquier look y marca tendencia.

Gem Jeans: la tendencia que eligió Nicole Neumann para sus looks diarios

Nicole Neumann se sumó a la tendencia Gem Jeans y mostró distintas versiones del pantalón de jean negro con detalles que elevan una de las prendas más clásicas del guardarropa. Si hay una prenda que nunca falta en el placard es el denim porque es versátil y atemporal, que se puede combinar con zapatillas, botas, remeras básicas y hasta prendas de noche. Sin embargo, esta temporada se renueva con una apuesta que busca dejar atrás la sobriedad mediante brillos, cristales y tachas.

Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo y la estética clean, las aplicaciones brillantes recuperan su lugar en la moda y llegan a una pieza tan cotidiana como el pantalón de jean. La propuesta permite jugar con diferentes intensidades, desde pequeños cristales que aportan destellos sutiles hasta modelos cubiertos de piedras, dibujos y detalles metálicos que se convierten en el centro de atención del estilismo.

Nicole Neumann apostó al pantalón de jean con brillos que causa furor

Entre las opciones que lució Nicole Neumann, se destacó un pantalón de jean negro con pequeños cristales oscuros distribuidos en la parte frontal superior, desde la zona de los bolsillos hasta los muslos. Las aplicaciones aportaron reflejos delicados sobre la tela, con un efecto luminoso que renovó el diseño sin recargarlo. De esta manera, el modelo se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan incorporar la tendencia de los brillos de una forma discreta y sofisticada, ideal para el día.

Otra de las propuestas que eligió Nicole Neumann siguió la misma línea, aunque con un diseño de impronta más jugada. Se trató de un jean negro desgastado, también conocido como black wash, de tiro alto y corte recto. El detalle distintivo estuvo en las hileras diagonales de tachas con forma de estrellas, que recorrieron la prenda y le dieron un aire audaz, con referencias a la estética rockera.

Nicole Neumann apostó al pantalón de jean con brillos que causa furor

Cómo llevar la tendencia del jean con brillos

Una de las ventajas de la tendencia Gem jeans o pantalones denim con brillos es su versatilidad. Los diseños con pequeños cristales pueden combinarse con camisas blancas, tops lisos, blazers o sweaters neutros para lograr un estilismo equilibrado. Para una salida nocturna, también funcionan con prendas satinadas, zapatos de taco y accesorios delicados.

En cambio, los jeans con tachas, estrellas o aplicaciones metálicas más llamativas permiten construir conjuntos con mayor personalidad: se pueden llevar con botas, camperas de cuero o remeras básicas para reforzar su impronta urbana. Así, el denim con este tipo de detalles demuestra que una prenda clásica puede reinventarse a través de aplicaciones brillantes.

Nicole Neumann apostó al pantalón de jean con brillos que causa furor

De esta manera, Nicole Neumann apostó al pantalón de jean con brillos que causa furor y se sumó a la tendencia Gem Jeans que combina comodidad, versatilidad y un toque de glamour, ideal para transformar los looks de todos los días y brindarle personalidad.