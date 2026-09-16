Adiós a los jeans clásicos: Nicole Neumann sorprendió con el denim patchwork que marca tendencia

Nicole Neumann volvió a demostrar por qué es una de las grandes divas de la moda argentina. Con una extensa trayectoria vinculada a las pasarelas y a las tendencias, la modelo suele encontrar la manera de darle un toque personal a prendas que forman parte del guardarropa cotidiano. Esta vez, el jean dejó de ser un básico para convertirse en el gran protagonista de un estilismo de fuerte presencia.

Nicole Neumann deslumbró con su último estilismo

La elección tuvo como eje un pantalón de denim patchwork que combina distintos tonos, texturas y terminaciones. La modelo lo llevó con una base completamente negra y sumó detalles metálicos que reforzaron la estética urbana y rockera del conjunto. El resultado fue una propuesta contemporánea, relajada en su silueta, pero cargada de recursos que le aportaron personalidad.

El jean patchwork que se convirtió en protagonista del look de Nicole Neumann

La prenda que concentra toda la atención es el pantalón de pierna ancha. Su diseño está construido a partir de distintos sectores de denim azul y negro que se encuentran a lo largo de las piernas y generan un efecto visual irregular. Lejos de buscar la apariencia tradicional de un jean, la pieza escogida por Nicole Neumann juega precisamente con esa combinación de colores y cortes.

Nicole Neumann elevó por completo el jean

En la parte superior, el pantalón presenta un amplio sector negro que se extiende desde la cintura hacia las caderas y los muslos. El borde está acompañado por pequeñas tachas plateadas, que marcan el contraste con el denim y suman una referencia directa a la estética rockera. Las terminaciones desflecadas son otro de los recursos que hacen que la prenda se destaque. Los bordes de los diferentes paneles dejan hilos blancos a la vista y generan un contraste con las superficies azules y negras

La elección de Nicole Neumann para equilibrar el estilismo

Para acompañar una prenda con tanta información visual, Nicole Neumann eligió una parte superior completamente negra. Se trata de un sweater de cuello alto, silueta corta y mangas amplias, cuyo largo deja al descubierto una pequeña porción del abdomen. El tejido acanalado aporta relieve a la superficie del sweater, mientras que los puños ajustados generan un contraste con el volumen de las mangas.

Nicole Neumann equilibró el look con un suéter básico negro

Así, la parte superior mantiene una apariencia relajada sin perder estructura y funciona como una base sobria frente al pantalón. El calzado continúa con esa misma lógica. La streamer llevó botas negras con punta marcada y una silueta estilizada, que quedan parcialmente integradas debajo de las piernas amplias del jean. Al mantenerse dentro de la misma gama cromática, las botas acompañan el conjunto sin quitarle protagonismo al denim.

Los accesorios que reforzaron la estética rockera de Nicole Neumann

Los complementos fueron los encargados de terminar de construir la identidad del look. En el cuello, Nicole Neumann llevó una cadena plateada de eslabones gruesos con un dije de piedra azul, un pequeño detalle de color que también dialoga con los tonos del pantalón. En las muñecas sumó brazaletes metálicos de gran volumen y completó la propuesta con varios anillos plateados.

Los accesorios que reforzaron la estética rockera de Nicole Neumann

Todos estos elementos mantienen una misma línea y encuentran un punto de conexión con las tachas que recorren el pantalón. El cabello suelto, con ondas suaves, aportó un acabado más glamoroso y equilibró la impronta más dura del denim intervenido y los accesorios metálicos. Con esta elección, Nicole Neumann volvió a demostrar que un jean puede convertirse en mucho más que un básico.