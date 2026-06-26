Nicole Neumann dio cátedra de la fórmula chic para un look con bermudas en pleno invierno

Nicole Neumann volvió a llamar la atención en redes sociales con una fórmula chic que tiene como protagonista a una prenda poco común en esta época del año. Se trata de la bermuda denim, una elección arriesgada que se llevó todas las miradas.

La inesperada combinación invernal que eligió Nicole Neumann

Nicole Neumann confirma con sus dos nuevos looks que las bermudas dejaron de ser una prenda exclusiva del verano para convertirse en una de las grandes protagonistas del invierno 2026. A través de su cuenta de Instagram, compartió dos propuestas en los que demuestra cómo adaptar esta pieza a los días de bajas temperaturas sin resignar elegancia.

Tal como se puede ver, la modelo apostó por combinaciones sofisticadas y versátiles, que cautivaron a sus miles de seguidores. En la primea postal, Nicole Neumann eligió un conjunto dominado por una paleta de tonos neutros. Posando al aire libre y junto a su vehículo, la conductora lució un pantalón bermuda denim de color azul y corte amplio, combinado con una remera estampada de estética rockera y un cinturón negro con hebilla metálica que marcó la cintura.

Nicole Neumann

Por encima, Nicole Neumann llevó una chaqueta corta de inspiración militar en color gris melange, con doble hilera de botones dorados que aportó un aire sofisticado al conjunto. El outfit se completó con botas negras de cuero de caña alta, un calzado que vuelve a consolidarse como el aliado perfecto para llevar bermudas durante el invierno. Como accesorio, sumó mitones tejidos en tono claro con pequeños bordados de colores, que aportaron un toque artesanal y descontracturado.

En la segunda foto, Nicole Neumann eligió un look dominado por una paleta de tonos neutros: bermudas de estilo sastrero, body negro de mangas largas y tapado de piel sintética en tonos marrones. El ítem protagonista se destacó por llevar cuadros grises, ser tiro alto y tener un corte amplio. Con esta nueva propuesta confirma que es una de las prendas estrella de la temporada.

Nicole Neumann

Como complementos, Nicole Neumann incorporó guantes de cuero bordó que aportaron un sutil contraste de color, una cartera negra con flecos y unas impactantes botas bucaneras negras de cuero, de caña extra alta y terminación en punta, que estilizaron aún más la silueta. Su estética fashionista se completó con un cabello lacio suelto, maquillaje natural y labios en rojo intenso.

Bermudas: la nueva tendencia que conquista a Nicole Neumann

Las bermudas largas, especialmente las de sastrería y las confeccionadas en denim como las que eligió Nicole Neumann, se posicionan como una de las prendas más fuertes de la temporada. La clave para adaptarlas al frío está en combinarlas con botas de caña alta, tapados oversized, blazers estructurados o abrigos de piel sintética, logrando un equilibrio entre sofisticación y comodidad.

Junto a dos propuestas protagonizadas por esta pieza, una de inspiración urbana y otra de estilo glam, Nicole Neumann volvió a demostrar su pasión por las tendencias y dejó en claro que las bermudas encontraron su lugar definitivo en el guardarropa invernal. De esta manera, la top model dio cátedra de la fórmula chic para un look con bermudas en pleno invierno y conquistó las redes sociales.