Duelo de looks: Nicole Neumann y Charo Calamaro marcan tendencia con sus jeans con tachas

La moda urbana encuentra en los detalles metálicos a sus grandes aliados para elevar cualquier conjunto. En esta temporada, Nicole Neumann y Charo Calamaro confirman que los jeans con tachas son la pieza fundamental que toda amante de la moda busca incorporar en sus looks diarios. Dos referentes de estilo interpretan esta tendencia con enfoques distintos, pero igual de efectivos para capturar la atención en cualquier evento.

El estilo sofisticado y bohemio de Nicole Neumann

Nicole Neumann siempre se destaca por su capacidad de fusionar prendas clásicas con toques modernos que realzan sus looks. En esta oportunidad, durante el cumpleaños de su hijo Cruz, la modelo apostó por unos pantalones en tonos tierra que integran tachas pequeñas, las cuales aportan una textura interesante y un brillo sutil al conjunto. Esta elección demuestra que el denim con aplicaciones metálicas puede integrarse perfectamente en una paleta cromática neutra sin perder su esencia elegante.

Nicole Neumann con jeans con tachas en el festejo de cumpleaños de Cruz.

Para equilibrar este ítem llamativo, la modelo combinó su elección con una blusa de encaje blanco de estilo romántico que suaviza el impacto visual del pantalón trabajado. La incorporación de una camisa con detalles artesanales en la parte superior logra un contraste equilibrado frente a la impronta más marcada del jean. La clave del éxito en este look radica en la armonía absoluta de las tonalidades, logrando una estética cuidada que se mantiene impecable frente a las cámaras.

Nicole Neumann en el cumpleaños de su hijo Cruz



La apuesta audaz y urbana de Charo Calamaro

En contraste, Charo Calamaro se inclinó hacia una impronta mucho más rebelde y con claras referencias al estilo rockero que define su personalidad vanguardista. La joven lució unos jeans oscuros de corte acampanado que presentan tachas laterales distribuidas a lo largo de la pierna, sumando además un detalle de flecos que aporta dinamismo a su caminar. Este tipo de pantalón no solo busca comodidad, sino que se convierte en el eje central de todo el outfit gracias a su diseño cargado de detalles.

Charo Calamaro

Para mantener el foco en la prenda inferior, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro decidió complementar su look con una chaqueta negra básica y minimalista. Esta decisión es sumamente acertada, ya que evita la sobrecarga visual y permite que los elementos metálicos de los jeans destaquen con fuerza.

La silueta acampanada del denim, sumada a los flecos y a las tachas, crea un movimiento muy particular que se aprecia con fluidez cuando ella se desplaza. La propuesta de Charo invita a experimentar con texturas que desafían la sobriedad, reafirmando que el denim funciona como el lienzo perfecto para la expresión personal.

Ambas propuestas conviven bajo la misma tendencia, dejando en evidencia que los jeans con tachas son extremadamente versátiles. Mientras Nicole Neumann eligió un enfoque romántico y equilibrado, ideal para celebraciones más formales o familiares, Charo Calamaro demostró que esta pieza puede adaptarse perfectamente a un estilo de noche o urbano de alto impacto. Estas elecciones confirman la vigencia de un clásico que se reinventa con fuerza, consolidándose como el objeto de deseo absoluto para quienes buscan añadir un toque distintivo a sus prendas de todos los días.