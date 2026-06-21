El look boho nórdico de Nicole Neumann, ideal para los días más fríos del invierno

Nicole Neumann le dio oficialmente la bienvenida al invierno. A través de una serie de postales que compartió en sus redes sociales, la modelo lució un look de inspiración boho nórdica, ideal para los días de bajas temperaturas. Con esta elección, recibió la temporada más fría del año con un estilismo elegante y versátil que rápidamente se convirtió en una propuesta digna de imitar.

Nicole Neumann sorprendió con un look boho nórdico, ideal para lucir en invierno

A pesar de las bajas temperaturas, Nicole Neumann no está dispuesta a resignar estilo ni elegancia. Por ello, puso en juego sus conocimientos de moda y, a través de un book de fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la experta fashionista lució un impactante look boho nórdico que rápidamente despertó suspiros entre sus seguidores debido a su habilidad para combinar prendas clásicas con detalles contemporáneos que elevan sus estilismos.

El look boho nórdico de Nicole Neumann | Instagram

En las imágenes se la ve posando frente a las cámaras con un suéter grueso tejido mangas largas y cuello redondo, que se convierte en el protagonista del outfit. La prenda presenta un estampado geométrico en tonos azul, negro, blanco, marrón y beige que genera un efecto visual desde todas las perspectivas. El diseño es amplio, con aberturas a los costados y mangas más ajustadas, lo que genera un equilibrio entre volumen y estructura, además de sumar movimiento y textura en cada gesto.

En la parte inferior, combinó un pantalón de tiro alto en color chocolate de líneas rectas y con apliques brillantes a lo largo de sus dos piernas, aportando un guiño rockero a todo el conjunto, pero sin perder la elegancia. Asimismo, sumó un par de botas de gamuza de caña alta y con flecos a sus costados en la misma línea cromática. Este calzo contó con la particularidad de no contar con los clásicos tacos, permitiendo una suela baja y chata sin perder la línea estética.

El look boho nórdico de Nicole Neumann | Instagram

Los tips de moda de Nicole Neumann para crear un look boho nórdico

Nicole Neumann se sumó a la tendencia del look boho nórdico, apostando por prendas básicas y atemporales que construyen conjuntos elegantes y con mucho estilo. En esta propuesta, la fusión entre lo bohemio y lo nórdico se logra a través de prendas cómodas y de silueta suelta, como el buzo oversize combinado y su pantalón brillante, creando capas simples y livianas, sin sobrecargar el conjunto.

Además, esta técnica de moda le permitió resaltar su personalidad versátil y audaz, reflejando una imagen moderna que combina naturalidad y estilo en partes iguales. En este sentido, los accesorios jugaron un papel clave para completar la vestimenta. En sus muñecas, llevó dos pulseras en tono dorado que, además de sumar un detalle sofisticado, ayudaron a ajustar las mangas y generar un efecto globo. Asimismo, llevó dos cadenitas doradas como toque minimalista, dejando que el estilismo hable por sí solo.

El look boho nórdico de Nicole Neumann | Instagram

Finalmente, Nicole Neumann llevó el pelo suelto al natural, con ondas suaves que caían delicadamente al costado de su rostro, aportando frescura y movimiento. Como make up, optó por un beauty look sutil y luminoso, que realza sus facciones sin recargar, en sintonía con la estética propuesta de este look boho nórdico, donde la versatilidad, las telas naturales y las prendas cómodas generan una propuesta tentadora para aquellas que quieren vivir el invierno 2026 en sintonía con las últimas tendencias en moda.