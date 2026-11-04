Nicole Neumann mostró las botas de cuero que marcarán tendencia en 2027

Nicole Neumann apostó por unas botas de cuero que marcarán tendencia en 2027. Una vez más, la empresaria cosmética se anticipó a la moda y mostró la versión que se llevará el próximo año. Además, compartió otras opciones que pisarán fuerte.

El calzado de Nicole Neumann: botas de cuero que suman estilo y personalidad

Nicole Neumann volvió a poner el foco en las tendencias de moda con un estilismo que tiene como protagonistas a las botas altas de cuero. La modelo compartió una serie de imágenes en las que lució un diseño en marrón oscuro, de caña alta y silueta relajada, una de las apuestas que promete ganar terreno en 2027.

Se trata de un modelo de inspiración ecuestre, con una impronta clásica que se actualiza a través de pequeños detalles. Las botas llegan hasta debajo de las rodillas, tienen una estructura amplia que acompaña la pierna sin ajustarse por completo y una terminación de cuero de aspecto natural. El toque que marca la diferencia está en la zona del tobillo: una tira decorativa con pequeñas tachas metálicas plateadas que le aporta un aire rockero.

Nicole Neumann

Para combinar este calzado, Nicole Neumann eligió un look de espíritu urbano y relajado: short negro de cuero con aberturas y lazos laterales, una remera blanca estampada y una camisa de jean celeste abierta, con las mangas arremangadas. De esta manera, equilibró la impronta sofisticada de las botas con prendas informales y logró un contraste de texturas que le dio personalidad al conjunto.

Las botas de cuero que se posicionan como las favoritas en 2027

La temporada también anticipa una variedad de diseños que permiten jugar con diferentes estilos. Entre ellos, las botas cowboy continúan vigentes, aunque se renuevan con bordados, contrastes de color y detalles que recuperan su esencia western. Nicole Neumann mostró una versión en blanco y negro, con dibujos decorativos y puntera oscura, que suma un aire vintage a cualquier conjunto.

Nicole Neumann con botas cowboy bicolor

Otra de las apuestas que también anticipó Nicole Neumann son las botas negras XXL de caña súper alta, con siluetas más ajustadas o ligeramente holgadas. Se trata de un clásico que vuelve a ganar protagonismo el próximo año y que funciona tanto con minifaldas como con vestidos y shorts.

Nicole Neumann con botas de cuero XXL

Por último, las botas biker se mantienen entre las favoritas. Con hebillas, correas y suelas robustas, aportan una impronta rockera y urbana. Para una salida al aire libre, Nicole Neumann eligió una versión de cuero de color negro con efecto degastado en marrón, que combinó con un short y una campera a tono.

Nicole Neumann y sus botas biker con efecto degastado y detalles metálicos

De esta manera, Nicole Neumann mostró las botas de cuero que marcarán tendencia en 2027: diseño en marrón oscuro, de caña alta y silueta relajada con pequeñas tachas metálicas plateadas. Además, en su red social de Instagram, dejó ver otros modelos que prometen posicionarse como los más elegidos para armar looks con personalidad, tanto de día como de noche.