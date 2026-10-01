Zuzu Coudeu compartió su increíble viaje a País Vasco: playa, paisajes y looks en tendencia

Zuzu Coudeu compartió en redes sociales una selección de postales de su increíble viaje a País Vasco, donde el mar, los atardeceres y su estilo personal fueron protagonistas. Una vez más, la hija de Sol Acuña sorprendió con un posteo en el que muestra sus dos pasiones: viajar y lucir looks en tendencia.

El álbum de fotos de Zuzu Coudeu en País Vasco

Zuzu Coudeu volvió a demostrar que el estilo también puede ser protagonista durante las vacaciones. La influencer compartió con sus seguidores una serie de imágenes de su viaje al País Vasco, donde combinó recorridos por paisajes soñados, momentos de relax frente al mar y distintos outfits que reflejan su particular manera de vestir.

A través de su cuenta de Instagram, Zuzu Coudeu dejó ver parte de su estadía en este destino del norte de España y retrató algunos de los momentos más especiales de la escapada. Entre playas, atardeceres y escenarios naturales, la hija de la exmodelo y empresaria Sol Acuña aprovechó cada postal para mostrar propuestas cómodas y cancheras, fieles a una estética relajada pero siempre atenta a las tendencias.

Uno de los looks que eligió durante su estadía estuvo protagonizado por un suéter de punto de inspiración clásica. La prenda presenta rayas horizontales en blanco y negro, una combinación atemporal que esta temporada vuelve a ganar protagonismo en diferentes propuestas de moda. El detalle que le aporta personalidad al diseño es un pequeño bordado en forma de corazón rojo ubicado sobre el pecho. El motivo funciona como un punto de color dentro de una paleta neutra y suma un guiño romántico a un outfit de estética casual.

El look casual con detalle romántico de Zuzu Coudeu en País Vasco

Zuzu Coudeu completó el look con gafas de sol oscuras y llevó el cabello recogido en un moño bajo, una elección que refuerza el aire relajado del conjunto. Como accesorio, la joven incorporó un bolso tipo tote bag de lona de gran tamaño, práctico y funcional para acompañar una jornada de paseo o una tarde cerca del mar.

En otro momento del viaje, Zuzu Coudeu ​apostó por una fórmula mucho más simple, pero que continúa siendo una de las grandes protagonistas del street style: la combinación de una baby tee blanca con pantalón de denim. La modelo lució una camiseta corta de manga corta en color blanco liso, una prenda básica que funciona como comodín y permite construir diferentes estilismos. La combinó con un pantalón de jean de cintura elástica, logrando un conjunto cómodo y descontracturado, ideal para recorrer nuevos lugares durante las vacaciones.

El look street style de Zuzu Coudeu en País Vasco

Los accesorios fueron los encargados de darle personalidad a la propuesta. Zuzu Coudeu eligió unas gafas de sol alargadas de inspiración retro y volvió a llevar el cabello recogido, manteniendo una estética práctica y natural. También sumó un reloj de pulsera metálico, que aportó un detalle más sofisticado al look, y un bolso tote bag de lona con rayas laterales en distintos colores.

Zuzu Coudeu y una escapada entre moda y paisajes

Más allá de sus looks, las fotografías de Zuzu Coudeu permitieron conocer algunos de los lugares que disfrutó durante su estadía en el País Vasco. En su red social, publicó los diferentes paisajes que encontró durante el recorrido y mostró el encanto de una región donde el mar y la naturaleza tienen un papel central.

Las imágenes de las playas y los atardeceres acompañaron las fotografías de sus outfits y construyeron un relato visual de la escapada. Así, entre caminatas, momentos frente al agua y jornadas de descanso, Zuzu encontró distintas oportunidades para llevar su estilo personal a un viaje soñado.

Zuzu Coudeu y una escapada entre moda y paisajes

De esta manera, Zuzu Coudeu compartió su increíble viaje a País Vasco: playa, paisajes y looks en tendencia. La creadora de contenidos dejó ver los sitios que visitó durante sus vacaciones y mostró una serie de looks que reflejan su estilo relajado y moderno.