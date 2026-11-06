Pampita deslumbró con un vestido negro y sorprendió con un detalle sensual en la espalda

Pampita asistió a un evento, el jueves por la noche, con una creación propia que se destacó por su elegancia y su silueta femenina. El protagonista fue un vestido negro que combina un diseño minimalista con detalles sensuales y originales que se robó todas las miradas.

El look sensual y elegante que lució Pampita en un evento

Pampita volvió a demostrar su afinidad por la moda con una apuesta sofisticada y femenina. La modelo fue la conductora de un desfile y eligió para este momento un vestido negro de su propia cápsula de indumentaria para una reconocida marca. A través de sus historias de Instagram, compartió algunas imágenes de su estilismo y cosechó elogios de sus seguidores.

Fiel a su estilo elegante, Pampita eligió un diseño largo y entallado que acompañó las curvas de su silueta y puso el foco en la cintura. Se trató de una pieza de líneas simples, pero con detalles estratégicos que le aportaron personalidad y un aire sensual sin perder sofisticación.

El look sensual y elegante que lució Pampita en un evento



Uno de los puntos llamativos del vestido estuvo en el escote. La prenda presentó un delicado fruncido que se unificó en el centro y dio lugar a una pequeña abertura en forma de gota, también conocida como keyhole. Este recurso sumó un detalle sutil y femenino a la parte superior del diseño, al mismo tiempo que aportó un toque de originalidad a la clásica silueta negra.

El look sensual y elegante que lució Pampita en un evento



Sin embargo, el detalle más audaz se encontró en la espalda. El vestido contó con una profunda abertura que dejó gran parte de la piel al descubierto y creó un interesante contraste con el frente, de estética más discreta. Así, Pampita apostó por un juego de transparencias visuales y recortes que convirtió a una prenda clásica en una opción de noche con mucha personalidad.

El look sensual y elegante que lució Pampita en un evento



El negro, siempre vigente en los estilismos de noche, fue la estrella de esta elección. Su versatilidad y elegancia permitieron que los detalles de confección y el calce del vestido se llevaran toda la atención. Con esta apuesta, Pampita no solo volvió a confirmar su lugar como referente de estilo, sino que también llevó a escena una de las creaciones de su propia cápsula de indumentaria. Un atuendo que combinó sensualidad, minimalismo y elegancia, tres características que definen buena parte de sus elecciones fashionistas.

Pampita rompió el silencio y habló sobre los rumores de separación de Martín Pepa

Pampita quedó envuelta, nuevamente, en rumores de una posible separación de Martín Pepa. Este jueves 5 de noviembre, la top model asistió a un desfile de moda, posó ante las cámaras y respondió algunas preguntas sobre su presente sentimental. "Estoy bien, muy bien", expresó en diálogo con LAM, cuando le consultaron cómo se encontraba. Sin embargo, al preguntarle directamente si estaba separada del polista, eligió mantener la reserva y explicó los motivos de su postura.

"La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio", expresó. De esta manera, dejó en claro que, aunque está acostumbrada a la exposición pública, hay aspectos de su intimidad que prefiere mantener al margen.

El look sensual y elegante que lució Pampita en un evento



De esta manera, en medio de las versiones de ruptura con su pareja Martín Pepa, Pampita deslumbró con un vestido negro y sorprendió con un detalle sensual en la espalda. El diseño de su propia cápsula de ropa se destacó por su gran abertura en esta zona del cuerpo y también por su escote en forma de gota.