Los 4 looks de Antonela Roccuzzo ideales para el fin de semana largo: de jean y musculosa al total denim

El próximo fin de semana tendrá un día extra de descanso en la Argentina por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre, establecido con motivo de la visita del papa León XIV. Para quienes ya empiezan a pensar en qué ponerse, Antonela Roccuzzo reúne algunas ideas fáciles de adaptar a distintos planes, desde una jornada de relax hasta una salida informal. La empresaria apuesta por prendas cómodas, siluetas amplias y básicos que permiten crear combinaciones sin demasiadas complicaciones.

Caption

El conjunto gris de inspiración deportiva de Antonela Roccuzzo, una opción para viajar cómoda

Uno de los looks más relajados de Antonela Roccuzzo tiene como protagonista un conjunto gris de dos piezas. La propuesta está integrada por un top corto sin mangas y un pantalón de punto de tiro alto, con pierna ancha y detalles de líneas brillantes a los costados. Completó el outfit con zapatillas deportivas en tonos claros y una campera del mismo conjunto, que llevó apoyada sobre una valija.

Antonela Roccuzzo con un conjunto gris deportivo y detalles brillantes

La combinación monocromática es una alternativa práctica para viajar o disfrutar de un día sin demasiados compromisos. Los pantalones amplios también pueden llevarse con remeras básicas, buzos livianos o musculosas de algodón, mientras que el top funciona con jeans o shorts de cintura alta. La clave está en mantener una paleta neutra y sumar calzado cómodo.

El fucsia se impone en un conjunto comfy y con personalidad: el look de Antonela Roccuzzo

En otra de sus apuestas, Antonela Roccuzzo dejó de lado los tonos neutros y eligió un conjunto monocromático en fucsia. La combinación incluye una musculosa de escote redondeado y pantalones holgados de cintura elástica, una dupla que prioriza la comodidad sin resignar el impacto visual del color. Para completar la propuesta, sumó zapatillas blancas y accesorios discretos.

La empresaria, con un conjunto fucsia de musculosa y pantalón amplio

El tono vibrante convierte a este conjunto en una opción para quienes buscan salir de los básicos tradicionales. La musculosa puede combinarse con jeans claros, shorts de lino o pantalones blancos, mientras que el pantalón admite otras alternativas más sobrias, como una remera blanca o un top negro. Así, cada pieza puede incorporarse por separado a distintos estilismos.

Antonela Roccuzzo apuesta al total denim: la combinación de jean que nunca falla

El denim también tiene su lugar entre las elecciones de la empresaria. En esta ocasión, apostó por un conjunto de camisa y pantalón de jean en un tono gris azulado, que combinó con un top negro strapless. La camisa, de corte relajado y mangas largas, funcionó como una tercera prenda, mientras que el pantalón de pierna wide leg aportó continuidad a la silueta. Como accesorio, sumó una pequeña cartera animal print que rompió con la uniformidad del conjunto.

Camisa de jean, pantalón ancho y top negro para un look urbano

El total denim es una de las fórmulas más versátiles del guardarropa y permite jugar con diferentes lavados y proporciones. Para una versión más clásica, se puede combinar una camisa de jean con pantalones en un tono más oscuro; también funciona con una campera denim y una falda o con una camisa abierta sobre una musculosa básica.

Jean celeste y musculosa blanca: un clásico para el día a día

Otra de las combinaciones que compartió tiene como punto de partida dos básicos infaltables: un jean celeste de tiro alto y corte baggy y un top blanco. La simpleza del conjunto deja espacio para que los accesorios sumen personalidad. En este caso, la esposa de Lionel Messi eligió un bolso rojo XL y zapatillas deportivas en blanco y azul, que aportaron contraste y un aire urbano.

Antonela combinó un jean celeste con una musculosa blanca y un bolso rojo

El top blanco es una de esas prendas que admiten múltiples combinaciones. Puede acompañar pantalones sastreros para un look más arreglado, shorts de denim durante los días cálidos o faldas largas para una salida informal. Junto a un jean amplio, como el que eligió la influencer, forma una dupla sencilla que se puede transformar con un cambio de calzado, una cartera protagonista o una campera liviana.

Con estas cuatro elecciones, Antonela Roccuzzo volvió a mostrar que la comodidad puede convivir con las tendencias. Desde los conjuntos relajados para viajar o disfrutar de un día tranquilo hasta las combinaciones de jean que funcionan tanto de día como para una salida informal, sus looks ofrecen distintas ideas para vestirse durante el fin de semana largo.