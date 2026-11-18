Pampita adelanta la nueva manera de llevar el animal print esta temporada. La conductora apostó por un original vestido con este diseño como protagonista y con detalles que transforman la estampa clásica en una apuesta mucho más sofisticada, femenina y sensual.

El vestido animal print de Pampita que anticipa una de las tendencias de primavera-verano 2027

Pampita volvió a demostrar su afinidad por las tendencias con un diseño que combina sensualidad, romanticismo y un estampado que se renueva temporada tras temporada. La modelo apostó por una versión diferente del animal print, con detalles de encaje y una silueta corsetera que se llevó todas las miradas.

Mediante su red social de Instagram, Pampita compartió una serie de fotografías en las que mostró su elección fashionista. Se trata de un vestido largo que fusiona dos estilos: por un lado, la fuerza del animal print y, por otro, la delicadeza de los tejidos con encaje.

El vestido animal print de Pampita que anticipa una de las tendencias de primavera-verano 2027

El diseño presenta una base en tono nude o beige, intervenida con manchas irregulares en marrón oscuro y negro que recrean el clásico estampado de leopardo. Uno de sus detalles más llamativos es el cuerpo estructurado tipo corset, con copas marcadas, escote pronunciado y varillas verticales que estilizan la figura. Los finos breteles completan la parte superior y aportan delicadeza a la prenda.

El vestido animal print de Pampita que anticipa una de las tendencias de primavera-verano 2027

La propuesta también incorpora paneles de encaje en color beige, que recorren la cintura y se extienden hacia la falda. Este recurso genera un interesante juego de texturas y transparencias, además de sumar un aire romántico que contrasta con la impronta más audaz del animal print. La falda, de largo hasta los tobillos y silueta ligeramente acampanada, combina sectores estampados con aplicaciones de encaje floral. El resultado es un vestido con mucha personalidad, que se aleja de las versiones tradicionales del animal print y apuesta por una interpretación más sofisticada y femenina.

El vestido animal print de Pampita que anticipa una de las tendencias de primavera-verano 2027

Animal print, uno de los estampados protagonistas de la temporada

El animal print vuelve a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de la temporada primavera-verano 2027. Lejos de quedar limitado a las prendas clásicas, el estampado de leopardo se reinventa y aparece en diseños que exploran nuevas texturas, combinaciones y siluetas.

Pampita apostó por el animal print, uno de los estampados protagonistas de la temporada

Una de las claves para llevarlo esta temporada será animarse a salir de las combinaciones convencionales. Las transparencias, los encajes, las siluetas lenceras y las estructuras corseteras aparecen como recursos para darle una impronta renovada. En el caso de Pampita, la empresaria lo combinó con detalles románticos y una silueta bien definida que cautivó a todos sus seguidores.

Tiempo atrás, la top model lució un vestido similar de alto impacto por las calles de Nueva York. La prenda de corte recto y largo con escote en U, que se sujetaba por dos finas tiras de telas total black, se llevó todos los halagos. Además, tenía un toque sensual que no pasó desapercibido: una espalda descubierta.

El vestido similar que lució Pampita en Nueva York

Ahora, Pampita vuelve a mostrarse fan del animal print e impone un original vestido con este estampado que mezcla corset, encaje y transparencias. Una apuesta ideal para lucir durante la temporada primavera-verano 2027, cuando los estampados protagonistas y las prendas con transparencias vuelven a ganar terreno en el guardarropa femenino.