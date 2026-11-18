La separación parecía ser un hecho consumado, pero la realidad invita a afirmar que con Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa nunca está dicha la última palabra. Es cierto que ninguno de los dos se había expresado públicamente ni confirmado el distanciamiento, y la modelo fue muy enfática cuando, consultada sobre el tema durante un evento, se negó a hablar sobre su vida privada. A sus más íntimos sí les había deslizado un cortocircuito en la relación, que además podía deducirse al no vérselos más juntos.

Pampita y Martín Pepa inseparables luego de su reconciliación.

Hasta que Cupido volvió a iluminarlos y el romance renació de sus cenizas: el sábado se los vio inseparables y compinches en el Hipódromo de Palermo, donde Pampita fue una de las invitadas especiales al Gran Premio Nacional, una de las citas más importantes del calendario turfístico nacional.

La pareja se mostró compinche durante toda la jornada.

Pampita lució un vestido en blanco roto de Ralph Lauren.

Todos los detalles de la primera salida de Pampita y Martín Pepa tras su reconciliación

La jornada hípica comenzó al mediodía con el tradicional almuerzo solidario a beneficio de la Fundación Fernández. Después, grandes y chicos no sólo se entretuvieron con las carreras, sino que hubo un show en vivo de Emanero, quien además entonó el Himno Nacional Argentino, el sorteo de un auto en el casino, combis a las gateras para ver las largadas y un After Sunset en la terraza del Salón Turf.

Pepa y Pampita, sorprendieron juntos en el Gran Premio Nacional.

Pampita en el momento de la premiación.

Allí se los vio a Pampita y a Pepa distendidos y afectuosos como si nada hubiese pasado, dejando en claro que hay reconciliación. Pampita, distinguida con un diseño en crudo de Ralph Lauren, participó también de la premiación y se robó todas las miradas de los curiosos. El corazón de Pepa, al parecer, ya se lo viene robando desde hace dos años y no piensa claudicar…

Fotos: Gentileza Prensa Hipódromo Palermo.