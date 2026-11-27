Preparar el bolso antes de unas vacaciones suele traer dudas sobre qué empacar y qué dejar atrás. Pampita lo resuelve con una mirada práctica y femenina, enfocada en piezas que rinden en distintos planes sin ocupar lugar de más.

En un video en redes sociales, repasó sus claves personales para armar el equipaje de verano y dejó pistas sobre las tendencias que marcan el pulso de cara al verano 2027. Su propuesta combina básicos luminosos, prendas de un solo paso y comodines versátiles que acompañan desde las jornadas de calor hasta las salidas nocturnas.

Pampita contó sus infalibles para irse de viaje

La valija de Pampita: blanco comodín y el reinado de los vestidos

La primera regla que destacó Pampita gira en torno al blanco, un tono que asocia de inmediato con el descanso y el sol. "Una, algo blanco. Tengo muchas cosas blancas, vestidos, remeras, topsitos, musculosos, jeans", enumeró, dejando ver cómo esa paleta unifica el equipaje y permite armar conjuntos frescos sin perder tiempo. Ese abanico de básicos claros funciona como base limpia para jugar con accesorios, calzado y capas livianas.

Pampita contó que no pueden faltar vestidos

El segundo pilar de su fórmula apunta directo a una prenda estrella de la temporada: "Dos, vestidos. Soy la reina de los vestidos", afirmó entre risas antes de completar su idea: "Me encanta sentirme fresca, me encanta andar por la calle con un vestido". La elección responde a una lógica simple y efectiva: una sola pieza resuelve el atuendo, aporta movimiento y acompaña el ritmo relajado de los días libres, ya sea en versiones vaporosas, estampadas o satinadas.

El denim versátil, la campera y las tendencias del verano 2027 by Pampita

En el tercer punto, Pampita puso el foco en el jean como salvavidas absoluto para cualquier momento del día. "Tres, denim, un buen jean te salva en toda ocasión", explicó, y detalló cómo transformar el mismo pantalón según la hora: "De día con unas chatitas, de tarde con un taco mediano y de noche con un taco aguja y un top, estás perfecta". A esa base sumó un recurso clave para elevar cualquier combinación: "Y bueno te dejo una yapa. Una buena campera que siempre te eleva el look".

Más allá de las prendas puntuales, el recorrido que propone Pampita anticipa líneas claras para el verano 2027. Por un lado, se impone el protagonismo del blanco total y los neutros luminosos en cortes sueltos, remeras cortas, musculosos y pantalones amplios que priorizan la respiración de la tela frente a las altas temperaturas.

El denim infaltable para Pampita

Por otro lado, conviven los vestidos livianos de tirantes finos, caídas fluidas y estampas suaves con el auge del denim en distintas lavadas y siluetas, junto con camperas estructuradas o de aire militar y detalles metálicos que aportan contraste. La tendencia apunta a un estilo modular: pocas piezas bien elegidas, texturas cómodas y contrastes entre lo relajado y lo marcado que permiten pasar de un paseo casual a una salida de noche sin cargar de más.

Pampita apuesta a chaquetas para elevar el look

El método de Pampita funciona porque no impone fórmulas rígidas, sino que ordena prioridades y respeta el ritmo de cada viaje. Al despedirse en el clip, resumió su filosofía con total naturalidad: "Si seguís estas reglas ya tenés media valija resuelta". Esa frase sintetiza una manera de vivir la moda sin complicaciones, donde lo práctico se une con la frescura para disfrutar desde el primer minuto. Con su cercanía habitual, Pampita recordó que la mejor valija es la que acompaña sin pesares y deja espacio para lo más importante: descansar, pasear y vivir el verano a pleno.