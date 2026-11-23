Pampita confirmó que los colores tierra serán tendencia este verano con el look total brown que eligió para su paso por Cafayate, en Salta. Carolina Ardohain viajó a los Valles Calchaquíes como invitada especial de una cita de moda y vinos que lideró Leo Saleh el domingo 22 de noviembre, y en sus historias de Instagram mostró tanto el vestido como las postales del viaje.

El paseo reunió dos aspectos que la conductora suele combinar en sus redes: el vestuario ideado para un compromiso social y el registro de los sitios que visita. Sus posteos de esos dos días alternaron la puesta de sol en una finca con vistas de la geografía que rodea la localidad.

Pampita y el look total brown: los colores tierra del verano

Pampita apostó por una pieza larga de satén camel, de líneas rectas, cuello redondo y una caída fluida que alcanzaba los tobillos. La tela, de brillo suave, se ciñó levemente a la silueta y tomó reflejos ámbar con la luz de la tarde.

Pampita y Leo Saleh, del brazo, en la bodega de Cafayate.

Para completar el conjunto agregó sandalias con plataforma y taco alto, además de una pulsera fina en la muñeca. Lució el pelo suelto, con ondas definidas y un maquillaje natural, sin accesorios que compitieran con el género satinado.

El anfitrión adoptó una gama afín: traje terracota de saco y pantalón, remera blanca, sombrero bordó de ala ancha, anteojos espejados y mocasines beige con herraje metálico. Así, los dos compusieron una imagen en ocres y rojos que se mantuvo en cada foto de esa noche.

La elección coincide con lo que prevén los analistas para la temporada. WGSN y Coloro incluyeron el Clay, un tono tierra con matices rosados, entre los cinco colores clave de primavera-verano 2027, junto con un naranja intenso, el Energy Orange, cercano a la sastrería de su compañero.

Pampita tomó el micrófono junto a Leo Saleh durante el evento.

En otro momento, la modelo habló frente al público desde un atril de madera situado junto a la fachada de piedra del edificio. A su lado, el creador del formato presentó la escala de Fashion Sunset, realizada con Wineex, una cita que había anunciado música, arte y comida regional.

Pampita en Cafayate: la bodega, Leo Saleh y las postales del viaje

Leo Saleh nació en Salta y optó por su tierra natal para una de las paradas de su gira, que ya superó las 20 ediciones. Antes de este desembarco, pasó por Bariloche, con una versión boutique, y por Rosario, donde el desfile se mezcló con polo y golf. Para Cafayate, los responsables anticiparon un diálogo con el entorno de la bodega y con la cultura del vino.

La sede fue un establecimiento fundado en 2013 a 1.700 metros sobre el nivel del mar, cuyas instalaciones suman restaurantes, spa y casitas para huéspedes. La convocatoria comenzó a las 17, con la idea de que el atardecer sobre las viñas fuera protagonista para quienes llegaran.

El clip de la llegada, que compartió en su perfil, muestra cómo bajó de un vehículo todoterreno con ayuda de su acompañante, que le tendió la mano. Luego ambos cruzaron una arcada, subieron unos peldaños y caminaron entre los presentes, mientras ella levantaba el brazo ante la gente.

El cronograma difundido en septiembre sumaba un DJ set de Juan Hansen, destinado a musicalizar la jornada mientras el sol cambiaba los tonos del paisaje. La organización también había prometido que el evento no repetiría una fórmula idéntica a la de otras sedes.

Antes de pisar la bodega, ya había exhibido la faceta turística de la escapada. Desde un mirador, filmó un panorama de cerros rojizos, un tramo verde surcado por franjas claras y un cielo azul salpicado de nubes, con la ubicación de Cafayate como única referencia.

Cafayate es el principal asentamiento de los Valles Calchaquíes, a 183 kilómetros de la ciudad de Salta por la Ruta Nacional 68 y a 1.660 msnm. Es conocida por el torrontés, la cepa insignia regional, y por excursiones como la Quebrada de las Conchas, famosa por sus rocas de colores.

No era la primera vez que este circuito la llevaba a Salta. Un año atrás, participó como figura central de la fecha en el cerro San Bernardo, en la capital salteña, donde subió a la pasarela para apoyar a los diseñadores y saludar a la gente, en una velada a cargo de Hernán Drago y del propio impulsor del proyecto.

La fecha coincidió con la primavera, una de las mejores épocas para recorrer Cafayate, según las guías de turismo. Esa estación ofrece un clima templado y seco, ideal para los viñedos y las sendas de la zona.

Pampita compartió en sus historias la llegada al evento en Cafayate.

Con su look total brown y las postales del norte, Pampita cerró su estadía en Cafayate en sintonía con los colores tierra que marcarán el verano, junto a Leo Saleh, que sumó en su tierra otro capítulo del tour que encaran juntos.