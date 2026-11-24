Pampita compartió una romántica postal junto a su pareja Martín Pepa y dejó al descubierto una coincidencia fashionista con Soledad Pastorutti. Ambos apostaron por una pieza confeccionada artesanalmente que combina tradición textil, identidad nacional y un diseño cargado de simbolismo.

Martín Pepa y Soledad Pastorutti tienen el mismo poncho: la historia detrás de la prenda que mostró Pampita

Pampita sorprendió a sus seguidores al mostrar una de las prendas que tienen en común Martín Pepa y Soledad Pastorutti. A través de sus historias de Instagram, la conductora compartió una romántica fotografía junto a su novio, quien posó sonriente con un poncho artesanal que ya había llamado la atención por su diseño y su historia.

La elección no pasó inadvertida, ya que se trata de la misma pieza que popularizó la cantante santafesina en distintas presentaciones públicas. Incluso, Pampita musicalizó la imagen con "Brindis", uno de los temas más emblemáticos de La Sole, en un guiño que conectó a su pareja con la artista.

Pampita y Martín Pepa con el poncho Bandera

El protagonista de esta coincidencia es el llamado Poncho Bandera, un diseño confeccionado con lana de oveja, tintes naturales y el Sol de Mayo bordado. La prenda retoma los colores celeste y blanco de la bandera argentina y lleva el sello del trabajo artesanal de Belén, Catamarca.

Detrás de su creación está Rua Chaky, un emprendimiento textil familiar encabezado por Ramón Baigorría y Graciela Carrasco. El modelo nació en 2010, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. En aquella oportunidad, los artesanos fueron convocados para desarrollar una colección especial y decidieron trasladar los símbolos patrios a los tejidos tradicionales catamarqueños.

Poncho Bandera: un diseño confeccionado con lana de oveja, tintes naturales y el Sol de Mayo bordado

Con el paso del tiempo, el diseño comenzó a conocerse como Poncho Bandera, aunque en sus primeros años también recibió el nombre de "poncho del Bicentenario". Su confección representa una tradición de cinco generaciones vinculadas al tejido y a la elaboración de ponchos. De hecho, el nombre Rua Chaky significa "hecho a mano" en quechua y resume la esencia del emprendimiento.

Soledad Pastorutti popularizó el Poncho Bandera que eligió Martín Pepa

Soledad Pastorutti recibió esta pieza durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se realizó en Catamarca, donde celebró sus 30 años de trayectoria musical. El obsequio formó parte de una entrega de prendas artesanales destinada a los artistas invitados al festival.

Soledad Pastorutti con poncho Bandera, la prenda que cautiva a los argentinos

Desde entonces, la cantante incorporó el diseño a distintas presentaciones que tuvieron una fuerte carga simbólica. Uno de los momentos más recordados fue el 7 de octubre pasado, cuando eligió lucirlo para interpretar "Brindis" en el estadio Monumental, durante la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Soledad Pastorutti volvió a apostar por el poncho cuando cantó en el Monumento de los Españoles, en Palermo, durante la misa previa del papa León XIV. Así, la prenda artesanal comenzó a ganar todavía más visibilidad y despertó interés por su confección, sus colores y su historia.

Soledad Pastorutti con poncho bandera en la misa previa al Papa León XIV

De esta manera, Pampita mostró cuál es la prenda artesanal que comparten Martín Pepa y Soledad Pastorutti: un poncho con los colores de la bandera argentina y detalles únicos. A través de una postal romántica, la top model puso nuevamente en primer plano una creación que combina identidad argentina, tradición y diseño artesanal.