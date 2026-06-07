Sarah Burlando deslumbró con un look de inspiración royal para una tarde de teatro junto a su sobrino Beltrán

A sus tres años, Sarah Burlando demuestra que tiene un estilo propio capaz de llamar la atención en las redes sociales. Esta vez, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando asistió al espectáculo de Plim Plim acompañada por su mamá y su sobrino Beltrán, y lo hizo con un conjunto que recordó a una de las fórmulas de moda más emblemáticas de la realeza: la combinación de blazer y falda.

Sarah Burlando

Sarah Burlando deslumbró con un look inspirado en Lady Di para una tarde de teatro junto a su sobrino Beltrán

Para la salida familiar, Sarah Burlando brilló con un conjunto tejido de dos piezas en color celeste pastel. El look estuvo compuesto por una chaqueta tipo blazer de corte recto, con botones al tono y bolsillos delanteros con terminaciones blancas que aportaron contraste y un aire sofisticado. La prenda se complementó con una falda de silueta evasé a juego, creando un efecto coordinado que remitió inmediatamente a los conjuntos que popularizó la princesa Diana durante los años ochenta y noventa.

Lejos de tratarse de una versión solemne, la propuesta mantuvo toda la frescura propia de la infancia. El tono suave del conjunto y las líneas simples aportaron dulzura, mientras que los detalles blancos en los bordes sumaron un toque elegante que elevó el estilismo.

Sarah Burlando y su sobrino Beltrán

En cuanto al calzado, la mini influencer llevó unas clásicas ballerinas blancas con pequeño lazo frontal, un diseño atemporal que reforzó el espíritu elegante del outfit. Además de ser cómodas para una jornada de paseo y diversión, las zapatillas tipo bailarina se integraron perfectamente con las medias blancas opacas, logrando una imagen armónica y muy cuidada.

El peinado también tuvo un rol protagónico. La pequeña lució el cabello suelto con ondas naturales y una media cola lateral adornada con un gran moño blanco, un accesorio que aportó romanticismo y completó la estética inspirada en la realeza británica. Este detalle, sumado al conjunto estructurado, terminó de construir una imagen que combinó inocencia, ternura y elegancia.

Como suele ocurrir en las publicaciones que comparte Barby Franco en redes sociales, la protagonista no fue solo la moda sino también el vínculo familiar. En las imágenes se pudo ver a Sarah Burlando acompañando con ternura a Beltrán, una escena que la modelo resumió con una frase cargada de cariño: “Ella lo cuida como a nada en el mundo”. Entre abrazos, juegos y un look digno de una pequeña princesa moderna, la pequeña volvió a convertirse en una de las mini fashionistas más adoradas de las redes.