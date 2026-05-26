Anita García Moritán y Sarah Burlando imponen tendencia con sus chalecos puffer, ideales para las tardes de plaza

Anita García Moritán y Sarah Burlando se convirtieron en las protagonistas indiscutidas gracias al video posteado por Barby Franco donde llamó la atención sus looks cotidianos súper cuidados. Las pequeñas demostraron que el estilo no tiene edad y que una tarde de juegos también es una oportunidad para marcar tendencia. Ambas lucieron chalecos puffer, la prenda estrella de la temporada que se volvió un básico infaltable porque une el abrigo con la comodidad urbana.

Ana García Mortián y Sarah Burlando

El estilo de Anita García Moritán y Sarah Burlando en la plaza

Para divertirse al aire libre, los chicos necesitan ropa que les permita moverse con total libertad sin perder el abrigo. En el video se puede ver cómo Anita García Moritán y Sarah Burlando juegan y bailan felices usando dos versiones del clásico chaleco inflable. Esta elección demuestra que la moda infantil apuesta fuerte por prendas que sean tan prácticas como estéticas. Cada detalle de sus outfits fue pensado para mantenerlas abrigadas mientras disfrutaban de la tarde en un parque.

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, llevó un chaleco puffer en tono crudo que le aportaba muchísima luz a su look de invierno. Lo combinó con un conjunto de corderoy color marrón chocolate, logrando una combinación de texturas súper canchera y abrigada. Por su parte, Anita García Moritán prefirió un diseño clásico en color azul marino con costuras geométricas muy elegantes. Completó su outfit con calzas oscuras y botas de cuero negro con herrajes, demostrando que el buen gusto de las mini fashionistas se nota en cualquier ocasión.

Las claves del look de Anita García Moritán y Sarah Burlando

El secreto de estos looks está en la elección de los colores neutros y la combinación de texturas. Al no tener mangas, el chaleco puffer es ideal para las infancias activas porque les permite trepar y correr sin incomodidades. Los conjuntos de Anita García Moritán y Sarah Burlando enseñan cómo armar un outfit impecable usando el corderoy y los abrigos capitoné como base. Además, el calzado elegido para la ocasión sumó el toque justo de estructura para que se vean prolijas y cancheras.

Anita García Moritán y Sarah Burlando en el clip que se hizo viral

Otro detalle que llamó la atención de sus seguidores fue la prolijidad de sus peinados durante los juegos. Mientras que Sarah Burlando llevaba dos colitas altas que despejaban su cara, Anita García Moritán lució una trenza cosida impecable que se mantuvo firme durante todo el baile.

Las herederas de la moda: Anita García Moritán y Sarah Burlando

El carisma de estas nenas está totalmente ligado al gran legado estético que recibieron de sus mamás, Pampita Ardohain y Barby Franco. Ambas modelos supieron transmitirle a sus hijas ese mismo amor por el diseño y las tendencias. De esta manera, Anita García Moritán y Sarah Burlando se posicionan como las herederas del estilo, transformando una tarde común en una pasarela miniatura. Su frescura y gracia natural potencian cada prenda que eligen usar frente a la cámara.

Anita García Moritán y Sarah Burlando

El impacto de Anita García Moritán y Sarah Burlando en las redes sociales es inmediato y sirve de inspiración. Cada vez que aparecen con looks modernos o combinaciones divertidas, sus videos se vuelven virales en pocos minutos. Con mucha simpatía y ritmo, las pequeñas demuestran que el juego y el estilo pueden convivir en perfecta armonía.