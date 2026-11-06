Stephanie Demner mostró los tiernos looks de sus hijas, Arianna y Jazmín: "Su primer matchy matchy"

Stephanie Demner dejó ver una dulce escena de sus hijas, Arianna y Jazmín, mediante su red social. El detalle que llamó la atención fue que ambas llevan una de las tendencias más elegidas en la moda infantil, que tiene que ver con lucir conjuntos coordinados.

Arianna y Jazmín, las hijas de Stephanie Demner, estrenaron su primer look a juego

Stephanie Demner compartió un momento muy especial junto a sus dos hijas y despertó una ola de ternura entre sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una serie de fotografías de Arianna y la pequeña Jazmín, fruto de su amor con Guido Pella, quienes protagonizaron su primera apuesta de moda coordinada.

"Mis hijitas y su primer matchy matchy", escribió junto a las imágenes, en las que se pudo ver a las hermanitas con prendas a juego. Para esta ocasión, las pequeñas lucieron conjuntos en color blanco con un delicado estampado de rayas finas en distintas tonalidades de azul. Ambas llevaron diseños de inspiración clásica, con cuello camisero y una estética fresca y delicada.

Stephanie Demner mostró los tiernos looks de sus hijas, Arianna y Jazmín

En el caso de Arianna, el conjunto se presentó como un vestido de mangas cortas, mientras que Jazmín llevó un enterito de bebé con botones delanteros y un diseño cómodo, pensado para sus primeros meses de vida. La elección de Stephanie Demner se destacó por la armonía entre las prendas y por un detalle que convirtió a las fotografías en una postal familiar muy especial: la coordinación de los estilismos sin necesidad de que fueran exactamente iguales.

Stephanie Demner mostró los tiernos looks de sus hijas, Arianna y Jazmín

Qué es el matchy matchy, la tendencia elegida por Stephanie Demner para sus hijas

El matchy matchy es una tendencia que consiste en coordinar prendas, colores, estampados o accesorios entre dos o más personas. Aunque tuvo una fuerte presencia en la moda de las parejas y los estilismos familiares, también encontró su lugar en el guardarropa infantil, especialmente en los conjuntos de hermanos.

La clave está en compartir algún elemento visual que genere continuidad entre los looks. Puede tratarse de un mismo estampado, una paleta cromática, una textura o prendas de una misma colección adaptadas a distintas edades. No necesariamente implica vestirse de manera idéntica: muchas veces alcanza con pequeños guiños que conecten los estilismos.

Stephanie Demner mostró los tiernos looks de sus hijas, Arianna y Jazmín

En el caso de Arianna y Jazmín, la joven eligió un diseño coordinado de rayas azules y blancas, una combinación clásica que transmite delicadeza. Así, una de sus primeras postales juntas estuvo atravesada por el mundo fashionista y sus influencias. De esta manera, Stephanie Demner mostró los tiernos looks de sus hijas y contó que se trataba de "su primer matchy matchy", una tendencia que crece a pasos agigantados en la moda infantil.