Así es el cuarto de Jaz, la hija de Stephanie Demner: Personajes de Disney, alfombra soñada y cuadro personalizado

Stephanie Demner dejó ver cómo preparó la habitación de su segunda hija, Jazmín, a pocos días de su nacimiento. La propuesta se destacó por integrar ilustraciones de los personajes de Disney, sectores organizados para el juego y un cuadro familiar personalizado. La combinación de colores claros, muebles adaptados a sus necesidades y varios elementos con impronta personal marcan el estilo general del lugar. Además, algunos detalles aportan sello propio y completan una ambientación infantil.

Stephanie Demner sorprendió al mostrar la habitación de su segunda hija, Jazmín

En las últimas horas, Stephanie Demner compartió una serie de imágenes en sus redes sociales que permitieron conocer en profundidad el dormitorio de Jazmín. La influencer mostró cada rincón de la habitación de su segunda hija y dejó ver una propuesta decorativa pensada para acompañar su crecimiento, donde predominan los tonos suaves, los elementos lúdicos y una estética inspirada en el universo de Disney.

La habitación de Jaz, la hija de Stephanie Demner

Las imágenes permitieron ver que el ambiente se organiza a partir de una combinación de colores claros que aportan uniformidad visual. El blanco aparece en gran parte del mobiliario, mientras que la madera en tonos naturales suma calidez y algunos detalles en rosa pastel terminan de definir la identidad del espacio. La habitación mantiene una línea armoniosa en todos sus sectores, con una distribución que prioriza tanto el juego como los momentos de descanso.

Uno de los aspectos más llamativos es la incorporación de criterios inspirados en el método Montessori. Los muebles que eligió Stephanie Demner fueron organizados para que el espacio acompañe este momento de su vida con la llegada de Jazmín e integrando un sector donde su hija, Ariana, de 4 años, pueda jugar y disfrutar. Juguetes, libros y accesorios se encuentran ubicados a una altura adecuada para favorecer su autonomía y permitirle interactuar con mayor independencia.

La habitación de Jaz, la hija de Stephanie Demner

Dentro de ese esquema se destaca un sector destinado a que la pequeña juegue y disfrute. Allí se encuentra una mesa infantil en color blanco acompañada por dos pequeñas sillas a juego. La disposición de este rincón se integra con naturalidad al resto de la habitación y refuerza la idea de un espacio adaptado a las necesidades de la niña. Junto a este sector, se observa una mecedora con almohadones en tonos neutros bien organizados.

Cuadro familiar y murales de Disney: La increíble habitación de Jaz, la hija de Stephanie Demner

Las paredes cumplen un papel central dentro de la propuesta decorativa que eligió Stephanie Demner. Lejos de quedar como simples superficies neutras, fueron intervenidas con ilustraciones inspiradas en algunos de los personajes más reconocidos de Disney. Entre ellos se pueden identificar figuras vinculadas a Frozen, el simpático Olaf y referencias a El Rey León. Los dibujos se distribuyen estratégicamente para acompañar la ambientación general y aportar un componente lúdico sin sobrecargar visualmente el ambiente.

La habitación de Jaz, la hija de Stephanie Demner

A los conocidos personajes se suma uno de los detalles más personales de toda la habitación: un cuadro de gran tamaño que representa a la familia frente al famoso castillo de Disney. La obra, realizada en tonos suaves y enmarcada con una terminación clara, muestra a los integrantes de espaldas mientras observan el emblemático escenario. Más allá de su función decorativa, la pieza se convierte en un elemento distintivo dentro del dormitorio, recordando la forma en la que anunciaron que estaban esperando a su segunda hija.

La zona de juegos también incorpora uno de los objetos que más llamó la atención entre quienes vieron las imágenes compartidas por Stephanie Demner. Se trata de una alfombra circular de gran presencia visual confeccionada en un delicado tono rosa claro. Además, la modelo sumó muebles de guardado amplios, donde se exhiben juguetes, libros y objetos decorativos que permanecen siempre al alcance de las pequeñas de la casa.

La habitación de Jaz, la hija de Stephanie Demner

Stephanie Demner mostró un espacio pensado para el día a día de Jazmín, donde los personajes de Disney, los detalles personalizados y una decoración de tonos suaves conviven dentro de una propuesta organizada y funcional. Desde las ilustraciones que decoran las paredes hasta el cuadro familiar, cada elemento forma parte de una ambientación diseñada para esperar la llegada de la más pequeña de la casa.

VDV