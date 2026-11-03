Stephanie Demner mostró el increíble parecido de sus hijas, Arianna y Jazmín: “Copy Paste”

Stephanie Demner compartió todos los detalles de su segundo embarazo en sus redes sociales, donde cuenta con más de 1,4 millones de seguidores: desde el test positivo y el crecimiento de su pancita hasta el baby shower y el último tramo de la gestación. Esta actividad continuó tras dar a luz este lunes 2 de noviembre a su segunda hija, Jazmín. Todavía desde la clínica, la modelo publicó las primeras postales de la recién nacida y un detalle llamó poderosamente la atención, incluso de su mamá: el increíble parecido físico entre las hermanitas.

La alegría de Stephanie Demner por la llegada de su hija Jazmín

En medio de la emoción por la llegada de su segunda hija, Stephanie Demner compartió con sus seguidores nuevas imágenes de la intimidad familiar y dejó ver uno de los momentos más esperados: el primer encuentro entre Arianna y Jazmín. A través de sus historias de Instagram, publicó una tierna imagen en la que aparece la mayor recostada sobre su hombro, mientras ella sostiene en brazos a la recién nacida.

Las primeras fotos de Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella | Instagram

“Gracias a todos por sus mensajes, estamos muy bien los cuatro. Demasiados felices, en especial la hermana mayor”, escribió la modelo, orgullosa de ver la emoción con la que la pequeña de 4 años recibió a su hermanita. En otra de las tomas, esta vez en blanco y negro, se puede ver a Arianna acariciando delicadamente a Jazmín con su dedo índice, en una escena que reflejó la ternura del primer acercamiento entre ambas.

Arianna conoció a su hermanita Jazmín | Instagram

El increíble parecido físico de Arianna y Jazmín, las hijas de Stephanie Demner

Más allá del tierno momento en familia, Stephanie Demner también compartió su sorpresa al advertir un detalle: el increíble parecido físico entre sus hijas. "Copy paste", escribió sobre una imagen dividida en la que se ve a Arianna y a Jazmín durmiendo en la misma posición. En otras palabras, publicó una postal de la mayor durante sus primeras horas de vida y la comparó con una postal de la recién nacida. "Baby Jaz y sí… es igualita a Ari", exclamó.

La pequeña nació el lunes 2 de noviembre y llegó para completar la familia que la modelo formó con el extenista Guido Pella. Ambos anunciaron la feliz noticia con una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron las primeras imágenes de la recién nacida y escribieron: “Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”. En las postales iniciales se pudieron ver los piecitos de la bebé y su pulsera identificatoria del sanatorio.

Jazmín y Arianna, las hijas de Stephanie Demner | Instagram

Con la llegada de Jazmín, Stephanie Demner y Guido Pella atraviesan una nueva etapa como papás, esta vez con la alegría de recibir a una nueva integrante de su familia. Mientras disfrutan de los primeros días junto a la recién nacida, la modelo comparte con sus seguidores cada detalle de esta nueva experiencia y la especial conexión que comienza a construirse entre las hermanitas.