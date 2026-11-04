jueves 05 de noviembre del 2026
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Las primeras fotos de Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella

La influencer dio a luz a su segunda hija con el extenista. La beba se suma a Arianne, la mayor de la familia, de 4 años.

Stephanie Demner y Guido Pella en el nacimiento de su segunda hija.
La flamante mamá posó con la recién nacida, su marido y su obstetra, Nacho Pérez Tomasone. | Instagram.

El lunes 2 fue un día muy importante en la vida de Stephanie Demner y el extenista Guido Pella. La influencer dio a luz a su segunda hija y compartió la emoción a través de una imagen de los piecitos de la recién nacida. La pareja bautizó con el nombre Jazmín a la beba, que se suma a Arianna, la hija mayor de ambos que ya cumplió 4 años.

Stephanie Demner y Guido Pella
Los piecitos de la recién nacida, Jazmín, la segunda hija de Demner y Pella.

Stephanie Demner: "Con Jazmín se nos agranda el corazón"

“Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió Demner junto a una foto de la recién nacida en su pecho, junto a su marido, y a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone.

Stephanie Demner y Guido Pella
Las fotos de recién nacida de Jazmín.

“A mi mamá, a mi suegra y a mi abuela les gusta la flor del jazmín. Y a Guido le gustaba obviamente por Aladdín, así que elegimos ese nombre para nuestra hermosura”, explicó Stephanie Demner.

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