Las primeras fotos de Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella

El lunes 2 fue un día muy importante en la vida de Stephanie Demner y el extenista Guido Pella. La influencer dio a luz a su segunda hija y compartió la emoción a través de una imagen de los piecitos de la recién nacida. La pareja bautizó con el nombre Jazmín a la beba, que se suma a Arianna, la hija mayor de ambos que ya cumplió 4 años.

Los piecitos de la recién nacida, Jazmín, la segunda hija de Demner y Pella.

Stephanie Demner: "Con Jazmín se nos agranda el corazón"

“Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió Demner junto a una foto de la recién nacida en su pecho, junto a su marido, y a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone.

Las fotos de recién nacida de Jazmín.

“A mi mamá, a mi suegra y a mi abuela les gusta la flor del jazmín. Y a Guido le gustaba obviamente por Aladdín, así que elegimos ese nombre para nuestra hermosura”, explicó Stephanie Demner.