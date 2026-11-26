Teresa Calandra adelantó la tendencia que se llevará en verano 2027 con un look monocromático de intensa tonalidad. La referente de moda cautivó a sus seguidores de las redes con un estilismo vibrante, sofisticado y lleno de personalidad.

Teresa Calandra apostó al total orange con un elegante conjunto de dos piezas

Teresa Calandra volvió a demostrar su afinidad por las tendencias con un estilismo que no pasó inadvertido en redes sociales. La empresaria eligió un conjunto sastrero monocromático en un vibrante tono naranja, una propuesta que combina elegancia, frescura y personalidad, y que anticipa uno de los grandes protagonistas de la temporada primavera-verano.

Su outfit está compuesto por un top de mangas cortas y silueta ligeramente estructurada, con cuello redondo y un diseño de líneas simples. La prenda presenta un calce que acompaña la figura sin ajustarse demasiado y se integra a la perfección con el pantalón, logrando un efecto visual armónico.

Teresa Calandra se animó al total orange con un elegante conjunto de dos piezas



En la parte inferior, Teresa Calandra llevó un pantalón sastrero de tiro alto, con cintura marcada, pinzas y corte oxford. El diseño aporta movimiento y alarga visualmente la silueta, mientras que su terminación mantiene el espíritu elegante del conjunto. La elección de llevar ambas piezas en el mismo tono refuerza la estética monocromática y convierte al color en la estrella absoluta de su look.

Para completar el estilismo, Teresa Calandra sumó una cartera de cuero marrón de formato amplio, que aportó un contraste cálido y equilibró la intensidad del naranja. También incorporó accesorios delicados, como un collar fino y pulseras, que acompañaron el conjunto sin quitarle protagonismo.

Teresa Calandra se animó al total orange con un elegante conjunto de dos piezas



El naranja, uno de los colores protagonistas del verano

La elección de Teresa Calandra pone el foco en una de las tendencias cromáticas que gana terreno de cara al verano: los colores vibrantes. El naranja, en sus versiones más intensas y luminosas, se presenta como una alternativa para quienes buscan renovar sus looks y dejar de lado los tonos neutros tradicionales.

Teresa Calandra confirmó el poder de los tonos vibrantes para el verano con su look monocromático

Además de transmitir energía y vitalidad, es un color que funciona especialmente bien en estilismos monocromáticos. Llevarlo de pies a cabeza permite construir una imagen sofisticada y contundente sin necesidad de recurrir a demasiados complementos. En conjuntos sastreros, esta tonalidad adquiere un aire más moderno y descontracturado: transforma prendas clásicas de inspiración formal en propuestas ideales para el día, reuniones o salidas especiales.

De esta manera, Teresa Calandra confirmó el poder de los tonos vibrantes para el verano con su look monocromático de color naranja. Una apuesta que la exmodelo resolvió con personalidad y que invita a incorporar esta tendencia al guardarropa de la próxima temporada.