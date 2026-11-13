Teresa Calandra reveló qué detalle del estilo de Jackie Kennedy inspiró su colección de anteojos

Teresa Calandra compartió un video en redes sociales en el que habló de su admiración por Jackie Kennedy. La exmodelo reconoció que esto la llevó a crear una colección de anteojos inspirados en un detalle de su estilo que siempre la cautivó.

Teresa Calandra habló de la influencia de Jackie Kennedy para crear sus anteojos más icónicos

Teresa Calandra tiene una referente indiscutida cuando se trata de moda y elegancia: Jackie Kennedy. La empresaria reveló que la icónica ex primera dama de Estados Unidos es una de sus grandes fuentes de inspiración a la hora de diseñar su colección de anteojos. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, contó qué aspecto de su estilo la cautivó durante años y mostró algunos de los diseños que creó en homenaje a su figura.

"Yo tengo un ícono, alguien que observé durante muchos años y me gustó su estilo", comenzó diciendo Teresa Calandra en el clip. Luego, reveló la identidad de esa mujer que marcó su mirada sobre la moda: Jacqueline Kennedy, conocida mundialmente como Jackie. "De ella siempre me gustó su estilo, elegancia y de algún modo yo me sentí muy identificada con Jackie", explicó Teresa Calandra. Y profundizó sobre cómo esa admiración se traduce en sus creaciones: "A la hora de diseñar, hago varios modelos Jackie".

Teresa Calandra

En ese sentido, destacó que hay un diseño que se convirtió en un infaltable de cada temporada. "Por eso a la hora de buscar modelos para mis anteojos, ese es uno que nunca puede faltar en mi colección y siempre tiene que estar presente", aseguró.

Jackie Kennedy, el ícono de elegancia que inspiró a Teresa Calandra

Jacqueline Kennedy Onassis fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX en materia de moda. Como esposa del presidente John F. Kennedy y primera dama de Estados Unidos entre 1961 y 1963, construyó una imagen que trascendió su paso por la Casa Blanca y se convirtió en una referencia internacional de elegancia.

Su guardarropa se caracterizó por los conjuntos de líneas simples, los vestidos de siluetas rectas, los trajes sastreros, los colores delicados y los accesorios cuidadosamente elegidos. Sin embargo, uno de los elementos que terminó convirtiéndose en su sello personal fueron los anteojos de sol de gran tamaño, con cristales oscuros y diseños llamativos.

Jackie Kennedy, el ícono de elegancia que inspiró a Teresa Calandra



Especialmente durante su etapa posterior al gobierno de su marido, Jackie Kennedy popularizó las gafas XL, que solía combinar con pañuelos en la cabeza y prendas de líneas relajadas. Aquel accesorio se transformó en una de las señas de identidad de su imagen y continuó inspirando a diseñadores y marcas de moda a lo largo de las décadas.

Los anteojos estilo Jackie Kennedy que Teresa Calandra nunca deja afuera de su colección

En el video que subió a su red social, Teresa Calandra mostró algunos de sus diseños favoritos inspirados en Jackie Kennedy. Se trata de anteojos de sol de formato XL, con lentes cuadrados y oscuros, que recuperan ese aire sofisticado y atemporal que la caracterizaba.

Entre los modelos que presentó se destacó una versión de marco negro, de líneas definidas y cristales oscuros, ideal para quienes buscan un accesorio clásico y elegante. También mostró otra alternativa con marco animal print, una variante que suma personalidad y un toque audaz sin perder la esencia del diseño original.

Ambas propuestas tienen como protagonistas el tamaño y la presencia de los anteojos sobre el rostro. Un accesorio que no solo cumple una función práctica, sino que puede transformar por completo un estilismo. De esta manera, Teresa Calandra reveló que la elegancia y versatilidad del estilo de Jackie Kennedy inspiró su colección de anteojos.