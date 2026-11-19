Valeria Mazza, Pampita, Juliana Awada y Teresa Calandra coincidieron en una nueva convocatoria organizada por la fundación Construyendo. La feria de Navidad reunió proyectos productivos, artesanos y organizaciones comprometidas con el desarrollo de oportunidades laborales. Entre recorridas, encuentros y elecciones de estilo que no pasaron inadvertidas, la actividad realizada en el Palacio Duhau reunió moda y compromiso social.

De Valeria Maza a Pampita: Todos los invitados a la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Valeria Mazza, Pampita, Juliana Awada y Teresa Calandra fueron algunas de las personalidades que se reunieron en la feria de Navidad que impulsó la fundación Construyendo. La iniciativa que trabaja junto a emprendedores y organizaciones sociales de distintos puntos del país. En una jornada que combinó diseño, encuentro y propuestas con impacto comunitario, las invitadas acompañaron una cita que volvió a convocar a referentes destacados.

Camila Pitana, Carolina Stanley, Juliana Awada, Silvina Pueyrredon en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Evelyn Scheidl y Martín Cabrales- Pampita y Mariana Bagó en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Florencia Perotti, Carolina Stanley, Nathalie Sielecki, Silvina Pueyrredon y Mariana Bagó en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Pampita en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

El evento tuvo como objetivo visibilizar el trabajo de emprendedores y organizaciones que forman parte de Construyendo Argentina, una iniciativa que impulsa proyectos productivos en comunidades vulnerables a través de capacitación, fortalecimiento comercial y generación de oportunidades de desarrollo. Para la ocasión, las invitadas eligieron estilismos acordes con una tarde de compras navideñas y encuentros al aire libre.

Valeria Mazza con el equipo de Los Naranjos en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Nathale Sielecki, Silvina Pueyrredon, Calilo Sielecki y Tato Lanusse en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Mariana Bagó, Silvina Pueyrredon, Nathalie Sielecki y Rochi Sporleder en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Teresa Calandra, Nathalie Sielecki, Mariana Bagó, Juliana Awada, Carolina Stanley, Camila Pitana y Silvina Pueyrredon en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Juliana Awada y Angie Reyser en la feria de Navidad de la fundación Construyendo

Valeria Mazza, Pampita, Juliana Awada y Teresa Calandra formaron parte de la feria de Navidad que organizó la fundación Construyendo. A través de este encuentro, la organización dio visibilidad al trabajo de emprendedores, artesanos y proyectos productivos de diferentes comunidades, mientras las invitadas acompañaron una jornada de recorridas y actividades que pusieron el foco en las iniciativas sociales.

VDV