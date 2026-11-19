Valeria Mazza, Pampita, Juliana Awada y Teresa Calandra coincidieron en una nueva convocatoria organizada por la fundación Construyendo. La feria de Navidad reunió proyectos productivos, artesanos y organizaciones comprometidas con el desarrollo de oportunidades laborales. Entre recorridas, encuentros y elecciones de estilo que no pasaron inadvertidas, la actividad realizada en el Palacio Duhau reunió moda y compromiso social.
De Valeria Maza a Pampita: Todos los invitados a la feria de Navidad de la fundación Construyendo
Valeria Mazza, Pampita, Juliana Awada y Teresa Calandra fueron algunas de las personalidades que se reunieron en la feria de Navidad que impulsó la fundación Construyendo. La iniciativa que trabaja junto a emprendedores y organizaciones sociales de distintos puntos del país. En una jornada que combinó diseño, encuentro y propuestas con impacto comunitario, las invitadas acompañaron una cita que volvió a convocar a referentes destacados.
El evento tuvo como objetivo visibilizar el trabajo de emprendedores y organizaciones que forman parte de Construyendo Argentina, una iniciativa que impulsa proyectos productivos en comunidades vulnerables a través de capacitación, fortalecimiento comercial y generación de oportunidades de desarrollo. Para la ocasión, las invitadas eligieron estilismos acordes con una tarde de compras navideñas y encuentros al aire libre.
Valeria Mazza, Pampita, Juliana Awada y Teresa Calandra formaron parte de la feria de Navidad que organizó la fundación Construyendo. A través de este encuentro, la organización dio visibilidad al trabajo de emprendedores, artesanos y proyectos productivos de diferentes comunidades, mientras las invitadas acompañaron una jornada de recorridas y actividades que pusieron el foco en las iniciativas sociales.
VDV