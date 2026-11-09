Teresa Calandra mostró sus paseos por el campo con Noel, su fiel compañero: "Aprovechamos los días de sol"

Teresa Calandra volvió a compartir una de sus actividades preferidas: las cabalgatas por el campo. A través de fotografías y videos publicados en Instagram, la exmodelo y conductora mostró una jornada al aire libre junto a Noel, su fiel compañero. La salida le permitió reencontrarse con una afición que practica desde hace años y que ocupa un lugar especial en su vida.

Entre senderos arbolados y extensos espacios verdes, la empresaria registró diferentes momentos de la recorrida. "Aprovechamos los días de sol", escribió para acompañar el material. Las postales muestran cómo transcurrió la experiencia, desde los trayectos sobre la montura hasta las pausas dedicadas a acariciar a su acompañante.

Teresa Calandra y Noel: las imágenes de sus paseos a caballo

En la fotografía principal, Teresa Calandra aparece montada sobre Noel, un ejemplar de pelaje claro y crin abundante. Sonríe frente a la cámara, vestida con una chomba negra, jeans celestes amplios y botas oscuras. Completó el conjunto con anteojos de sol, mientras detrás se distingue otro caballo marrón, parcialmente oculto por la vegetación.

Teresa Calandra junto a su caballo.

La elección del vestuario mantiene la preferencia por las prendas clásicas que suele mostrar fuera de sus compromisos profesionales. El denim y los tonos neutros protagonizaron su look, sin accesorios llamativos más allá de los lentes. El resultado es una combinación sencilla, apropiada para disfrutar de una jornada lejos de la ciudad.

Una segunda postal ofrece un encuadre mucho más cercano. De perfil, con parte del cabello cubriéndole el rostro, se aproxima al hocico de su acompañante y sonríe. Sobre la imagen aparece la inscripción "Noel & Me", un detalle con el que quiso destacar la cercanía entre ambos.

Las filmaciones permiten conocer otros momentos de la experiencia. En una de ellas, la conductora avanza a pie sobre el césped, sosteniendo las riendas hasta llegar a una tranquera de madera. Una hilera de árboles delimita el camino, con el cielo despejado como fondo y una amplia extensión de terreno a su alrededor.

La exmodelo durante una pausa de su paseo por el campo.

Otro registro fue realizado durante la cabalgata, desde una perspectiva diferente. La cámara apunta hacia las copas que cubren el sendero y después vuelve hacia su rostro, con el pelo movido por el aire. Los rayos solares atraviesan las ramas y dejan sectores iluminados entre las sombras de la vegetación.

En un tercer clip, la atención se concentra exclusivamente en el protagonista de cuatro patas. Permanece ensillado detrás de un cerco rústico, con las orejas erguidas y las riendas a la vista. El plano permite apreciar sus características de cerca, antes de que la secuencia vuelva a mostrar a su jinete.

El momento más afectuoso aparece en otra grabación, cuando ella se aproxima al hocico, lo acaricia y sonríe frente al teléfono. Las muestras de cariño adquieren protagonismo y permiten observar un vínculo sobre el que la empresaria ya había reflexionado públicamente, mucho antes de estas nuevas publicaciones.

Teresa Calandra y su pasión por los caballos: qué había contado años atrás

El interés de Teresa Calandra por la equitación no es reciente. En 2021, compartió una publicación de Instagram en la que describió las salidas rurales como uno de sus planes favoritos. "Día de campo, de las cosas q mas me gustan!", expresó entonces, antes de explicar los motivos de esa preferencia.

En aquel mensaje destacó "esa sensación de libertad, de conectarme con la naturaleza" como uno de los aspectos que más disfrutaba. Además, describió a estos seres como puros y sensibles, y aseguró que la cercanía con ellos le transmitía una energía especial. Sus palabras permiten comprender el significado personal que atribuye a montar.

La reflexión terminó con una invitación dirigida a quienes la seguían. "Anímense, den un paseo", escribió al recomendar que probaran la experiencia y descubrieran por sí mismos la compañía que podían brindarles. Aquella declaración cobra actualidad frente a los registros que decidió difundir recientemente.

Sin embargo, existen antecedentes todavía más antiguos. En noviembre de 2017, durante una entrevista con La Nación, la exmodelo contó que las visitas al campo formaban parte de sus planes familiares. Solía compartirlas con su familia, especialmente durante los fines de semana.

En aquella conversación recordó que, además de montar, disfrutaba ocuparse de las plantas. Una de sus anécdotas estaba relacionada con los árboles que habían cultivado y que, con el paso del tiempo, crecieron lo suficiente como para pasar por debajo mientras cabalgaba. El recuerdo muestra que su interés incluía diferentes aspectos de la vida rural.

La entrevistada reveló, asimismo, que algunos de sus nietos participaban de esas experiencias. Con los varones de la familia acostumbraba practicar equitación, nadar y organizar búsquedas del tesoro. Las escapadas constituían una oportunidad para compartir tiempo con ellos, quienes residían en Uruguay, donde había establecido parte de su familia.

Ese interés por mantenerse activa continuó presente en distintas etapas de su trayectoria. Aunque desarrolló una extensa carrera vinculada con la moda y la televisión, siempre encontró espacio para otras inquietudes. En agosto de 2026, durante una entrevista para CARAS GLAM, repasó sus experiencias de viaje y parte de su recorrido profesional. Las redes sociales se convirtieron en otro espacio para dar a conocer sus intereses, a través de publicaciones que incluyen actividades alejadas de los eventos públicos.

El fiel compañero de Teresa Calandra.

Esta vez, Teresa Calandra eligió compartir una jornada soleada junto a Noel, entre recorridos por senderos y demostraciones de afecto. Las nuevas imágenes vuelven a mostrar su estrecha relación con los caballos, una afición que mantiene desde hace años y que encuentra continuidad en aquellas experiencias familiares que tanto disfrutaba.