Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, marca tendencia con su look dark romántico: transparencia y campera de cuero con aires góticos

Pese a su perfil bajo, Valentina Barbier aceptó ir a un evento y se llevó todas las miradas. La hija de Juliana Awada lució un look dark romántico que marca tendencia y se destaca por su prenda principal con transparencia. Además, sumó una campera de cuero que aportó un interesante contraste.

Valentina Barbier impuso el estilo dark romántico

Valentina Barbier captó toda la atención con una elección de moda que combina sensualidad, dramatismo y elegancia. La hija de Juliana Awada apostó por un estilismo total black de inspiración dark romántica, en el que las transparencias del encaje y la impronta urbana de una campera de cuero fueron las grandes protagonistas.

La joven asistió a la presentación de Édition Privée, la nueva colección de BDK Parfums, que tuvo lugar en un evento especial con la presencia de David Benedek, fundador y director creativo de la maison, además de distintas personalidades del mundo de la moda y el espectáculo. Para la ocasión, eligió un vestido negro de encaje floral que se destacó por su delicadeza y por una silueta de inspiración lencera.

La pieza, de apariencia etérea y femenina, presentó una trama translúcida con delicados motivos florales y bordados que aportaron textura y riqueza visual. El diseño dejó ver la piel a través de las transparencias, uno de los recursos que continúa ganando terreno en las propuestas de noche.

Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, marca tendencia con su look dark romántico (Crédito: Prensa)

Uno de los detalles más distintivos estuvo en el escote, terminado con un delicado borde festoneado que reforzó la estética de inspiración lingerie. Este tipo de terminación, que recuerda a los detalles de la ropa interior tradicional, se convirtió en uno de los sellos de los vestidos románticos y de las prendas que buscan sumar sensualidad sin recurrir a cortes demasiado pronunciados.

Debajo del encaje, el vestido de Valentina Barbier incorporó una base opaca y corta, de estilo culotte, que generó un juego de transparencias y superposiciones. De esta manera, la prenda permitió mostrar parte de las piernas a través del tejido, pero mantuvo una estructura que equilibró la audacia del diseño. El resultado fue una silueta delicada, con una impronta nocturna y un guiño a la estética lencera que vuelve a instalarse entre las tendencias de temporada.

Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, marca tendencia con su look dark romántico (Crédito: Prensa)

Sin embargo, el elemento que terminó de definir el carácter del conjunto fue el abrigo que eligió para acompañar el vestido. Valentina Barbier sumó una campera larga de cuero o símil cuero negro, una pieza de estructura más rígida que contrastó con la liviandad del encaje. En lugar de llevarla de la manera convencional, la apoyó sobre los hombros, a modo de capa, mediante el recurso conocido en moda como draping.

Esta forma de llevar los abrigos aporta una impronta relajada y sofisticada al mismo tiempo. Además, permite que la prenda funcione como parte central del estilismo sin ocultar por completo el vestido. En este caso, el cuero sumó volumen, estructura y una cuota de rebeldía que alejó la propuesta de una estética romántica tradicional.

El contraste entre ambos materiales fue uno de los grandes aciertos del look de Valentina Barbier: mientras que el encaje aportó transparencia, movimiento y delicadeza, el cuero introdujo una textura más pesada, con una impronta rockera y urbana. Esa combinación de elementos opuestos es una de las claves del estilo dark romantic, una tendencia que recupera los códigos de la moda gótica y los reinterpreta desde una mirada elegante y femenina.

Así completó su look Valentina Barbier: cartera escultórica y calzado negro

Para completar la propuesta, Valentina Barbier eligió accesorios que acompañaron la paleta monocromática sin competir con las texturas del vestido y el abrigo. Uno de los complementos que más llamó la atención fue una cartera de mano negra, de silueta curva y abombada, con una superficie acanalada que generó un interesante juego de relieves.

Su forma geométrica y contemporánea funcionó como un contrapunto frente a la delicadeza del encaje. Se trata de una pieza con personalidad propia, que aportó volumen al conjunto y reforzó su impronta sofisticada. Al tratarse de un accesorio de mano, también acompañó la estética de noche y mantuvo la atención en la silueta general del estilismo.

Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada (Crédito: Prensa)

En cuanto al calzado, la hija de Juliana Awada completó el look con botas negras de punta fina, de líneas sobrias y terminación en cuero. El diseño asomó sutilmente debajo del ruedo de encaje y permitió conservar la continuidad visual del total black.

De esta manera, Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, marca tendencia con su look dark romántico: transparencia y campera de cuero con aires góticos. Cada elemento de su propuesta cumplió una función: el encaje aportó romanticismo, el cuero introdujo dramatismo y los accesorios sumaron una cuota arquitectónica y contemporánea.