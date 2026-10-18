El look de Valentina Barbier para los 15 de Antonia Macri: transparencias, lentejuelas y sensualidad

El universo de la moda y las celebraciones exclusivas siempre deja notas estéticas que marcan tendencia. En esta oportunidad, los quince años de Antonia Macri reunieron a figuras y familiares en una velada donde la alta sociedad exhibió sus mejores apuestas estilísticas. Entre todas las presencias, Valentina Barbier —hermana de la cumpleañera e hija de Juliana Awada y Bruno Barbier— acaparó las miradas con una elección de vestuario que confirma su predilección por la elegancia moderna, una impronta que claramente hereda de su madre, un verdadero ícono de estilo en el país. Lejos de los clásicos vestidos de etiqueta tradicionales, la joven se decantó por una pieza de fuerte personalidad que combinó texturas, destellos y una silueta audaz.

Juliana Awada, Antonia Macri y Valentina Barbier

Valentina Barbier y el modelo Solar: diseño londinense y hechizo metálico

Para la ocasión, Valentina Barbier optó por el modelo Solar, una creación insignia de la firma británica Rat & Boa, marca fundada en 2015 por las diseñadoras Valentina Muntoni y Stephanie Bennett. Esta etiqueta se destaca por su espíritu bohemio y nocturno, y el diseño en cuestión funciona como una oda a la sofisticación contemporánea. El vestido, confeccionado en un tejido translúcido de red metálica plagado de lentejuelas oscuras, juega de manera magistral con la luz y la sombra.

A la derecha Valentina Barbier con un vestido semitransparente de lentejuelas bronce, escote halter y tajo lateral.

La estructura de la prenda desafía los convencionalismos con un escote halter pronunciado que desciende en una gota central, generando una apertura sutil en el pecho. En la parte posterior, las finas tiras se entrelazan de forma geométrica sobre la espalda descubierta, aportando un aire fresco y sensual. El corte largo, acompañado por una abertura lateral profunda en la falda, estiliza la figura y aporta movimiento con cada paso, logrando un equilibrio perfecto entre osadía y distinción.

Make up beauty de Valentina Barbier y las claves de un estilismo sin excesos

La maestría del estilismo radicó en la moderación y en la elección de complementos que dejaron todo el protagonismo a la pieza principal. Lejos de recargar la imagen con accesorios estridentes, el foco se trasladó al rostro mediante un concepto de belleza depurado. Apostó por una piel sumamente luminosa, con un acabado fresco que resaltó los rasgos naturales sin estridencias. Los ojos exhibieron un esfumado suave en tonos tierra y tostados que intensificó la mirada, mientras que los labios mantuvieron un tono nude satinado, muy en sintonía con las tendencias actuales de pasarela.

Valentina Barbier eligió un diseño de la firma británica Rat & Boa

En cuanto al cabello, Valentina lució ondas rotas y naturales con raya al medio, un peinado descontracturado que restó formalidad al look de fiesta y le otorgó una frescura juvenil indiscutible. Con esta combinación de diseño internacional, una actitud relajada y un ojo clínico para la estética, la joven reafirma que pisa con fuerza propia en el circuito de la moda.

Así, la dinastía femenina que integran Valentina Barbier junto a Juliana Awada y la propia Antonia Macri continúa escribiendo su propio manual de estilo, donde la elegancia natural y la complicidad familiar se convierten en el mejor accesorio de todos.