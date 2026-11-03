Valeria Mazza se prepara para volver a la televisión argentina con un nuevo desafío profesional. La modelo y empresaria fue confirmada como la primera integrante del jurado de la próxima temporada de Los 8 escalones, el programa de preguntas y respuestas que regresará a la pantalla de eltrece en 2027, nuevamente con Guido Kaczka al frente.

Valeria Mazza

El nuevo proyecto de Valeria Mazza que marca su regreso a la televisión argentina

Aunque su carrera comenzó en el mundo de la moda, Valeria Mazza también desarrolló una trayectoria en televisión. En la Argentina estuvo al frente de la primera edición del Martín Fierro de la Moda en 2019 mientras que en 2025 desembarcó en la televisión española como conductora de Bailando con las estrellas, junto a Jesús Vázquez. Su llegada a Los 8 escalones marcará así un nuevo capítulo en su recorrido frente a las cámaras.

Tras su paso por la TV española, Valeria Mazza estará en Los 8 escalones

La primicia se conoció en SQP, donde Nicolás Peralta reveló que la supermodelo ya firmó contrato para sumarse al ciclo. En un primer momento, el periodista presentó la noticia a modo de enigmático y destacó la trayectoria internacional de la elegida. "Es una de las argentinas que más nos representó en el mundo", adelantó, antes de revelar su nombre: "Es Valeria Mazza. Me encanta, confirmadísima".

Según explicó el panelista de América TV, la nueva edición tendrá una dinámica diferente, con un jurado integrado por 14 personalidades que irán rotando a lo largo de las emisiones. La idea es convocar a referentes de distintos ámbitos, entre ellos la ciencia, el deporte y la literatura, para que cada uno aporte sus conocimientos a las preguntas del certamen.

Valeria Mazza en Bailando con las Estrellas

La producción ya trabaja en la preparación de las preguntas y respuestas, una de las etapas que requiere mayor planificación para poner en marcha el formato. La intención es que haya más integrantes del jurado que participantes, con especialistas que acompañen cada instancia del juego.

Guido Kaczka adelantó el regreso de Los 8 escalones

El propio Guido Kaczka habló sobre el futuro del programa durante una entrevista en SQP. Aunque evitó precisar una fecha de estreno, confirmó que volverá a ponerse al frente del ciclo una vez que finalice la segunda temporada de Es mi sueño.

"Este verano se vendrá con Escalones", anticipó el conductor, quien también aclaró que esta vez será él quien encabece la propuesta. Consultado sobre la posibilidad de que Pampita vuelva a ocupar ese lugar, recordó que la modelo ya tuvo su temporada al frente del formato y no descartó futuras participaciones, aunque por el momento no hay definiciones.

Guido Kaczka también adelantó que el programa tendrá modificaciones en su estructura, especialmente en la conformación del jurado. Según explicó, habrá más especialistas y nuevas ideas para renovar el clásico de preguntas y respuestas. En cuanto al horario, deslizó que la intención sería ubicarlo durante la tarde, cerca del atardecer, aunque aclaró que todavía quedan cuestiones por definir.