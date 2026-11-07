De Valeria Mazza y Juana Viale a Aurora Figueras: los mejores looks de las famosas que se sumaron a la tendencia bling bling

El brillo se instaló con fuerza como un lenguaje propio dentro del vestidor contemporáneo, y figuras de primera línea como Valeria Mazza, Juana Viale y Aurora Figueras adoptaron la corriente "bling bling" con total naturalidad. Lejos de pertenecer únicamente al hermetismo de las grandes galas nocturnas o a los eventos de etiqueta, esta ola luminosa cruza la frontera de las calles y las pasarelas cotidianas, demostrando de este modo que las texturas metalizadas y las aplicaciones de cristales funcionan a cualquier hora del día y en múltiples escenarios.

Origen del brillo: de Venecia a Hollywood

El simbolismo de esta estética se esconde detrás de palabras como sequin (lentejuela en inglés), un término emparentado directamente con la voz árabe sikka (moneda) y con el zecchino, aquella moneda dorada que se acuñaba en la Venecia del siglo XIII. En aquellos tiempos remotos, estos lujosos adornos se adherían a las prendas mediante garras similares a las de una sortija o iban perforados, aunque si las piezas eran de oro puro, a los orfebres no les gustaba agujerearlas porque perdían su valor de cambio.

Diseños de H&M y Zendaya

Creer que la lentejuela responde a un gesto exclusivo del guardarropa femenino constituye un error histórico frecuente. Tal como señalan los expertos, resultaba habitual verlas en indumentaria y accesorios de hombres y mujeres durante los siglos XVII y XVIII, adoptando formas diversas que se conseguían troquelando pieza por pieza de manera artesanal. En un punzón se tallaba la silueta y, mediante el uso de un martillo, se aplicaba sobre chapas de oro o plata sobredorada. Con el paso de las décadas, la técnica evolucionó hacia la resina para acompañar las transparencias de los trajes de encaje en la Belle Époque, y tras los conflictos bélicos el destello siempre volvió a triunfar con renovado impulso.

Jeans con brillo sobre las pasarelas internacionales

Los años 20 irrumpieron con una fuerte fiebre metalizada a la que contribuyó de forma directa el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Aquellos discos dorados inspiraron una egiptomanía que aprovecharon los grandes creadores del momento, desde Molyneux hasta Coco Chanel, mientras que las flappers hicieron de este recurso su principal aliado en la pista de baile. Cambiando el jazz por la música disco, la estética se reinventó en los años 70 de la mano de Halston, pasando por las fantasías surrealistas de Elsa Schiaparelli en los años 30 y el futurismo espacial de André Courrèges en los 60. Hollywood tampoco pudo escapar a esta fascinación, rindiéndose a los pies de divas como Marilyn Monroe y Rita Hayworth, cuyos vestidos resplandecían con menor peso gracias al reemplazo tecnológico del metal por la gelatina y el acetato.

Saint Laurent y las musas en la gala del CFDA: Zoe Kravitz y Hailey Bieber

De los desfiles con jeans a la alfombra roja global

La versatilidad de esta corriente estética se observa con claridad en la calle a través del regreso de los jeans y pantalones de jean intervenidos con apliques de strass y bordados intrincados de cristales —una alternativa moderna que reemplaza al clásico pantalón básico de uso diario—, y también en las grandes alfombras rojas internacionales que marcan el pulso de la industria.

Juana Viale metalizada por 3

Recientemente, los premios del CFDA volvieron a confirmar esta devoción colectiva bajo el sello inconfundible de Saint Laurent. En dicho encuentro, musas de la talla de Hailey Bieber, Anja Rubik y Zoë Kravitz deslumbraron ante los flashes con diseños dominados por texturas reflectantes. Las pasarelas del mundo reafirman que el lujo contemporáneo convive en absoluta armonía con el impacto visual de las piezas espejadas.

Nicole Neumann apuesta a los jeans joya

De Valeria Mazza, Juana Viale y Aurora Figueras: cómo adoptar el bling bling

En la escena local, las referentes de la moda adaptaron esta corriente con improntas marcadamente personales. Juana Viale apostó por la alta costura con siluetas metalizadas y texturas reflectantes. Por su parte, Pampita optó por la elegancia sobria de vestidos asimétricos oscuros colmados de aplicaciones brillantes, mientras que Lali Espósito eligió minivestidos dorados y plateados dotados de flecos y cadenas que aportan un movimiento dinámico.

Valeria Mazza con escote halter y Angie Landaburu 100 por ciento dorada

En paralelo, figuras como Zaira Nara apostaron por equilibrar trajes sastreros impecables en tonos claros con complementos metalizados, y Nicole Neumann incorporó la tendencia sumando jeans amplios con detalles de brillo combinados con chaquetas de cuero y ante con flecos. Mariana Fabbiani, en tanto, prefirió vestidos largos de flecos metalizados que jugaban con las luces y sombras a cada paso, mientras que Valeria Mazza deslumbró con un vestido plateado de acabado metálico con profundo escote halter y un imponente lazo negro de satén al frente. A su vez, Aurora Figueras sorprendió con una original pieza verde de red con superposiciones y grandes apliques reflectantes con textura de escamas, una pieza nocturna que captó y rebotó la luz de manera hipnótica.

Pampita con vestido asimétrico y Marina Fabbiani con flecos

A este selecto grupo se suman Angie Landaburu, quien pisó fuerte con un deslumbrante vestido largo de un solo hombro en tono oro metalizado con un sutil nudo en la cintura y un clutch negro minimalista, y Valentina Barbier, que cautiva con un vestido largo de red translúcida repleto de cristales incrustados que aportan un brillo de alto impacto visual.

Zaira Nara elige los brillos en complementos y Lali en mini vestido estilo flapper

Para lucir esta corriente sin caer en excesos, la propuesta bling bling requiere ciertas reglas de equilibrio basadas en:

*Contraste de texturas: Combinar piezas metalizadas con elementos opacos —como los lazos de satén negro que usaron Valeria y Zaira— ayuda a equilibrar el impacto visual general del conjunto.

*Minimalismo en accesorios: Si el vestido o la prenda principal concentra toda la atención debido a sus aplicaciones de cristales o lentejuelas, conviene optar por joyería discreta o prescindir directamente de ella.

Aurora Figueras con grandes lentejuelas y Valentina Barbier con un diseño de Giacobbe

*Cortes limpios: Las siluetas simples, ya sean líneas rectas o vestidos de corte sirena, permiten que la textura brillante luzca sofisticada y evitan que el diseño final se vea recargado.

En definitiva, desde el imponente despliegue de Valeria Mazza y la sofisticación de Juana Viale hasta el vanguardismo de Aurora Figueras, incorporar prendas con brillo en el armario actual ya no es exclusivo de la noche o de una alfombra roja. Hoy en día, llevar este brillo es una declaración de intenciones diaria. Porque en un mundo que a veces se vuelve gris, la moda nos recuerda que siempre tenemos derecho a destellar bajo nuestra propia luz.