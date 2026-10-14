Entramos a la casa de Mica Lapegüe: pérgola soñada, cocina integrada y una piscina efecto espejo

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé decidieron renovar algunos espacios de su casa para darles una impronta más moderna y funcional. A través de las redes sociales, la pareja fue dejando ver distintos rincones de su hogar, desde el patio con una pérgola de madera y una piscina con efecto espejo hasta la cocina integrada, donde predominan los tonos claros y los detalles contemporáneos.

Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé decidieron renovar algunos espacios de su casa

La remodelación abarcó varios de los ambientes principales de la propiedad, con una propuesta que combina materiales naturales, líneas simples y una estética cálida. Cada espacio tiene su propia personalidad, pero todos mantienen una misma línea de diseño que se refleja tanto en el interior como en el exterior de la casa.

El patio de Mica Lapegüe: una pérgola de madera que se destaca en el quincho

Uno de los espacios que se destaca es el patio de Mica Lapegüe, donde la pérgola de madera clara se convierte en un elemento central del diseño. Los listones que conforman el cielorraso están dispuestos de manera paralela y uniforme, con pequeñas separaciones que permiten el ingreso de luz natural. Este detalle aporta textura a la estructura y genera un juego de luces y sombras que acompaña el ambiente a lo largo del día.

La pérgola soñada de Mica Lapegüe

La madera contrasta con las paredes y los soportes en tonos oscuros, entre el gris y el negro, una combinación que le da al sector una impronta contemporánea. La iluminación también forma parte de la propuesta: los apliques negros de diseño geométrico se distribuyen a lo largo de la estructura y completan la estética del quincho. El resultado es un espacio exterior en el que los materiales naturales conviven con terminaciones modernas.

La piscina con efecto espejo que se integra al jardín de Mica Lapegüe

En el mismo sector exterior, la piscina de Mica Lapegüe suma un detalle que llama la atención: el agua al nivel de los bordes genera una superficie lisa en la que se reflejan los árboles, el cielo y el entorno verde. Este efecto espejo hace que el paisaje forme parte de la escena y refuerza la conexión visual entre la piscina y el jardín que la rodea.

La piscina espejo de Mica Lapegüe

El revestimiento interior combina piezas en tonos celestes, grises y verdes suaves, dispuestas en un patrón cuadriculado que se distingue a través del agua cristalina. Los bordes oscuros aportan contraste, mientras que el solárium de piedra clara acompaña el diseño y delimita el área de descanso.

Así es la cocina de Mica Lapegüe: madera y detalles modernos

En el interior de la casa, la cocina de Mica Lapegüe sigue una línea estética en la que predominan los tonos claros y la madera natural. Las alacenas blancas se combinan con módulos verticales y estantes de madera clara, mientras que un mueble con puertas de vidrio transparente y marcos negros suma un contraste visual. La mesada clara acompaña el conjunto y mantiene la continuidad con la paleta neutra del ambiente.

Así es la cocina de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé

Uno de los detalles más particulares es el revestimiento espejado de la pared, que refleja la luz natural y amplía visualmente el espacio. La heladera de acero inoxidable de dos puertas, la grifería metálica y las lámparas colgantes negras sobre la barra completan la propuesta. En conjunto, los ambientes de la casa de Mica Lapegüe reflejan una búsqueda estética que combina funcionalidad y diseño contemporáneo, con materiales y colores que mantienen una línea común en distintos sectores de la casa.