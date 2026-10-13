La historia de amor del Peque Schwartzman y Eugenia de Martino: Amor a distancia, una propuesta en París y rol de Ricky Sarkany en la unión

Diego "Peque" Schwartzman se consolidó como uno de los tenistas más queridos de la Argentina, alcanzando el puesto número 8 del ranking ATP y demostrando que la altura no es un límite para la grandeza en el deporte blanco. Más allá de sus batallas épicas en las canchas de todo el mundo, el atleta construyó fuera de ellas su victoria más importante junto a la modelo e influencer Eugenia de Martino.

La pareja comenzó una sólida relación que capturó la atención de los fanáticos, transformándose en un verdadero equipo que supo esquivar las complejidades de la distancia y las exigencias del circuito profesional. Tras superar juntos múltiples desafíos lógicos de la rutina itinerante, su historia de amor sumó un nuevo y emocionante capítulo en el año 2026, consolidando un proyecto de vida compartido que nació de la complicidad y que hoy los proyecta hacia un futuro definitivo.

Diego Schwartzman, Eugenia De Martino

Una campaña y Ricky Sarkany de celestino: el comienzo del amor del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

El destino cruzó los caminos del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en el 2019, durante una producción de fotos para la reconocida marca de calzado de Ricky Sarkany. Al percibir una química innegable y sabiendo que ambos se encontraban solteros, el empresario asumió con entusiasmo el rol de Cupido para presentarlos formalmente . Aunque el flechazo inicial fue inmediato, la vorágine de sus respectivas agendas profesionales impidió un reencuentro instantáneo. Fue meses más tarde, gracias a la intervención de una amiga en común, cuando volvieron a verse cara a cara y oficializaron su noviazgo el 15 de septiembre de 2019.

Los primeros meses de relación plantearon un verdadero reto logístico debido a la relación a distancia, marcada por los constantes viajes del tenista en el circuito internacional y los compromisos de ella en las redes sociales. Sin embargo, la geografía dejó de ser un obstáculo a principios de 2020. El advenimiento del aislamiento social obligatorio en Argentina empujó a la pareja a tomar una decisión apresurada pero certera: iniciar una convivencia forzada en la Ciudad de Buenos Aires.

Este período de encierro consolidó los cimientos del vínculo, transformando el departamento porteño en su primer hogar compartido. Una vez que se flexibilizaron las restricciones globales, Eugenia adaptó su esquema de contenido digital y modelaje para armar las valijas y mudar su rutina a los hoteles y torneos, conviviendo de manera itinerante por destinos como Bahamas, Estados Unidos y Europa mientras acompañaba la carrera de Diego.

Diego Schwartzman, Eugenia De Martino

La propuesta en París y el gran casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

La idílica historia de amor del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino alcanzó su punto más alto en la romántica atmósfera de Francia. El 24 de abril de 2024, en la antesala de la última participación del tenista en el prestigioso torneo de Roland Garros, y con un sólido recorrido de cinco años de relación afectiva ininterrumpida, Diego sorprendió por completo a Eugenia con una cinematográfica propuesta de matrimonio frente a la emblemática Torre Eiffel en París. El emocionante momento, sellado bajo la eterna promesa de un amor "hasta viejitos", se viralizó rápidamente en las redes sociales tras la dedicatoria de la modelo.

El esperado casamiento por civil se concretó formalmente el 16 de octubre de 2025, marcando el inicio formal de su vida de casados. La ceremonia íntima se llevó a cabo en el Registro Civil Central de la Ciudad de Buenos Aires. Para la ocasión, Eugenia cautivó a los presentes con un fino vestido blanco marfil de estilo lencero acompañado por un ramo de orquídeas, mientras que el exdeportista rompió con el molde tradicional luciendo un moderno traje azul pastel combinado con zapatillas blancas. Tras dar el sí frente al juez de paz y posar felices con la clásica libreta roja, el círculo íntimo de la pareja disfrutó de un cálido festejo posterior en un restaurante exclusivo del barrio porteño de Palermo.

La propuesta en París del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

La celebración máxima y su gran fiesta soñada tuvieron lugar apenas unos días después, el 25 de octubre de 2025. El espectacular evento campestre congregó a 280 invitados en el sofisticado predio de Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. La deslumbrante ambientación de ensueño destacó por sus arreglos de flores naturales en tonos suaves, un estanque encantado, senderos de árboles iluminados y una majestuosa torre de copas de cristal. La novia deslumbró en su entrada triunfal a bordo de un auto antiguo, portando un exclusivo diseño de satén strapless con escote corazón, para luego desatar la diversión de la noche con un cambio de vestuario mucho más corto y cómodo.

La selecta velada contó con una destacada gastronomía a cargo de un reconocido servicio de catering, vinos de alta gama y una imponente torta nupcial diseñada por Damián Betular. El festejo se extendió hasta altas horas de la madrugada, musicalizado inicialmente por acordes de piano en vivo y luego por un DJ que encendió la pista. El punto máximo de la diversión llegó de la mano de un show exclusivo de La Champions Liga, que lideró el descontrolado trencito festivo. Con este gran despliegue de glamour y alegría rodeados de sus seres más queridos, el matrimonio coronó con éxito absoluto la unión definitiva de sus caminos.

El gran casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino

Un nuevo integrante: el Peque Schwartzman y Eugenia De Martino consolidan una familia

El sólido núcleo familiar que el Peque Schwartzman y Eugenia De Martino construyeron a lo largo de los años no estuvo integrado únicamente por ellos dos. Sus adoradas mascotas, los perros Bob y Ziggy , se convirtieron en las debilidades absolutas de la pareja, acompañándolos fielmente en sus días de descanso e instalándose como pilares esenciales de su rutina diaria. Sin embargo, la felicidad del hogar se vio fuertemente sacudida por la tristeza tras el repentino y doloroso fallecimiento de Bob, una pérdida irreparable que dejó un vacío enorme en el corazón de ambos.

A pesar del inmenso dolor, la vida les deparaba la alegría más grande de todas para sanar sus almas. El 12 de octubre de 2026, la modelo y el extenista revolucionaron las redes sociales al anunciar oficialmente que se encuentran en la dulce espera de su primera hija juntos. La noticia llegó a través de una emotiva publicación compartida que rápidamente se llenó de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos del ambiente. En aquel conmovedor posteo, Eugenia expresó: "¡Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos! ¡Vamos a ser papás!".

En el mismo texto, reflejó la emoción de atesorar este proceso tan especial rodeada de sus afectos más profundos al manifestar: "Todavía no podemos creer que este momento tan importante de nuestra vida haya quedado guardado así, con nuestra familia completa, los cinco juntitos". Finalmente, la influencer cerró su dedicatoria hacia el Peque con una romántica promesa de cara al futuro: "De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño".

Un nuevo integrante: el Peque Schwartzman y Eugenia De Martino consolidan una familia

Así, aquella historia que nació bajo el ala de Ricky Sarkany y desafió la distancia encontró su madurez en París, consolida su proyecto más ambicioso: una familia en crecimiento que promete escribir las páginas más felices de un amor incondicional que venció todos los límites.

A.E