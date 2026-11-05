Juana Viale abrió las puertas de su casa y mostró el jardín que construyó en el techo: "Ahí donde el verdadero límite es el cielo"

Juana Viale no suele compartir muchos detalles sobre su vida privada. Si bien elige compartir algunas recetas desde su cocina y momentos puntuales, mantiene con cierto resguardo lo que sucede detrás de las puertas de su hogar. Sin embargo, cada tanto deja ver un poco de esa intimidad, como ocurrió con el jardín que construyó en el techo de su casa.

Así es el jardín que Juana Viale tiene en el techo de su casa

Juana Viale se muestra activa en su cuenta de Instagram, donde comparte con su comunidad, que supera el millón de seguidores, su lado más personal y auténtico: desde sus viajes, pasando por sus rutinas de entrenamiento hasta su pasión por la cocina vegetariana. En esta oportunidad, la artista recurrió a la plataforma para mostrar el ingenioso espacio donde decidió crear su nuevo jardín.

Juana Viale eligió un escenario tan inesperado como original: el techo de su casa. A través de dos imágenes, la nieta de Mirtha Legrand reflejó su conexión con la naturaleza y demostró su espíritu aventurero. En la primera foto se la puede ver sonriente, agachada entre grandes plantas suculentas y un imponente ágave de hojas largas, verdes y carnosas. El entorno que la rodea es completamente natural: abundante vegetación, árboles grandes y una estructura de cemento que le da un aire rústico al espacio.

Juana Viale mostró su nuevo jardín

Es en la segunda de esas fotos, en las que comparte la historia que la motivó, hace algunos meses, a mostrar cómo había quedado su jardín. "Llegué a mi techo. El ágave que levanté del piso, allá por 2021, tirado en algún camino de Salta, hoy lo transplanté a mi techo verde. Ahí donde el verdadero límite es el cielo, y el techo las plantas…”, escribió en su publicación, explicando por qué se decidió a construir ese espacio.

Juana Viale mostró su nuevo jardín

El living de Juana Viale también cuenta con elementos naturales

Este espítu naturista de Juana Viale, también se ve reflejado en el living de su casa. Meses antes de compartir las imágenes de su jardín, la conductora también había dejado ver la sala de estar, donde destaca una mesa baja compusta por grandes piezas de madera castaño, meticulosamente acabada a mano para resaltar sus grietas y vetas naturales. Sobre ella, colocó libros, un ajedrez y unas flores blancas que le daban el toque final. Además, lo combinó con un asiento también de madera que pudo visualizarse en el video y cerrar con la decoración ecológica.

La nueva mesa de Juana Viale

El resto del living se compone de un sillón de gran tamaño, color gris oscuro, con almohadones blancos y grises, un hogar para el invierno, con alrededor frascos de vidrio y dos cuadros coloridos: uno blanco en el que predominan las flores de diversos colores y otro que evoca a las ramas de los árboles. Una combinación de elementos y colores que definen la personalidad de Juana.

Juana Viale mostró cómo decoró el living de su casa.

De esta manera, Juana Viale mostró dos espacios de su casa que comparten su amor por la naturaleza. En su living se puede ver una impresionante mesa natural, además de cuadros con motivos florales, mientras que en el jardín, o mejor dicho, en el techo de su casa, deja ver el cuidado y dedicación que le dedica a las plantas.