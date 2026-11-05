Los galanes de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, en la gran gala de Valeria Mazza

Valentina Barbier fue una de las protagonistas de la 19° Gala Anual del Hospital Universitario Austral. La hija de Juliana Awada y Bruno Barbier asistió al encuentro organizado por Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires y compartió la noche con un grupo de amigos con quienes mantiene un vínculo desde hace muchos años.

Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada

Las fotos de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, junto a sus amigos en la gran gala de Valeria Mazza

Entre los amigos que acompañaron a Valentina Barbier en la gran gala de Valeria Mazza estuvieron Benicio y Tiziano Gravier, los hijos de la modelo y el empresario, con quienes la joven comparte distintos encuentros del círculo familiar y social. También fueron parte de la reunión Segundo Ustariz y Ciro Petracchi. Los cinco posaron juntos frente a las cámaras en una de las fotos de la noche, vestidos de gala y sonrientes.

Diógenes Ustariz, Ciro Petracchi, Valentina Barbier, Tiziano Gravier y Segundo Ustariz

La licenciada en administración también compartió la cena con Diógenes Ustariz, hijo de Lola Cardona, íntima amiga de Juliana Awada y Valeria Mazza. En una de las imágenes tomadas en el Palacio Duhau, se los puede ver sentados uno al lado del otro, distendidos y conversando. Así, la heredera de la ex Primera Dama disfrutó del evento a beneficio del Hospital Universitario Austral rodeada de caras conocidas y afectos.

Valentina Barbier junto a su amigo Diógenes Ustariz

Las postales la mostraron tanto en la alfombra roja como en distintos espacios del emblemático hotel de Recoleta. Siempre sonriente, posó junto a sus amigos y se sumó a una de las noches más importantes del calendario social, que reunió a figuras del espectáculo, la moda y distintas familias del ámbito empresarial y cultural.

El look de Valentina Barbier para la gala de Valeria Mazza

Para la ocasión, Valentina Barbier eligió un vestido largo de silueta al cuerpo, con breteles finos y escote redondeado. La prenda estaba cubierta de pequeñas lentejuelas, el diseño reflejó la luz con destellos plateados, azulados y verdosos, y acompañó su figura hasta los pies. Una elección de impronta glamorosa que la hizo lucir espléndida para la noche de gala.

La hija de Juliana Awada y Bruno Barbier completó el estilismo con el pelo suelto, raya al medio y ondas suaves hacia las puntas. El maquillaje, de acabado natural, realzó sus facciones y dejó que el brillo del vestido se llevara todo el protagonismo.

Valentina Barbier junto a sus amigos Diógenes Ustariz, Segundo Ustariz y Benicio Gravier

La gala tuvo como objetivo recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral. En su 19° edición, el encuentro volvió a convocar a distintas generaciones de figuras del espectáculo, la moda y la sociedad en una noche a beneficio de la institución.