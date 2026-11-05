Los galanes de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, en la gran gala de Valeria Mazza

Valentina Barbier fue una de las protagonistas de la 19° Gala Anual del Hospital Universitario Austral. La hija de Juliana Awada y Bruno Barbier asistió al encuentro organizado por Valeria Mazza y Alejandro Gravier en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires y compartió la noche con un grupo de amigos con quienes mantiene un vínculo desde hace muchos años.
Las fotos de Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, junto a sus amigos en la gran gala de Valeria Mazza
Entre los amigos que acompañaron a Valentina Barbier en la gran gala de Valeria Mazza estuvieron Benicio y Tiziano Gravier, los hijos de la modelo y el empresario, con quienes la joven comparte distintos encuentros del círculo familiar y social. También fueron parte de la reunión Segundo Ustariz y Ciro Petracchi. Los cinco posaron juntos frente a las cámaras en una de las fotos de la noche, vestidos de gala y sonrientes.
La licenciada en administración también compartió la cena con Diógenes Ustariz, hijo de Lola Cardona, íntima amiga de Juliana Awada y Valeria Mazza. En una de las imágenes tomadas en el Palacio Duhau, se los puede ver sentados uno al lado del otro, distendidos y conversando. Así, la heredera de la ex Primera Dama disfrutó del evento a beneficio del Hospital Universitario Austral rodeada de caras conocidas y afectos.
Las postales la mostraron tanto en la alfombra roja como en distintos espacios del emblemático hotel de Recoleta. Siempre sonriente, posó junto a sus amigos y se sumó a una de las noches más importantes del calendario social, que reunió a figuras del espectáculo, la moda y distintas familias del ámbito empresarial y cultural.
El look de Valentina Barbier para la gala de Valeria Mazza
Para la ocasión, Valentina Barbier eligió un vestido largo de silueta al cuerpo, con breteles finos y escote redondeado. La prenda estaba cubierta de pequeñas lentejuelas, el diseño reflejó la luz con destellos plateados, azulados y verdosos, y acompañó su figura hasta los pies. Una elección de impronta glamorosa que la hizo lucir espléndida para la noche de gala.
La hija de Juliana Awada y Bruno Barbier completó el estilismo con el pelo suelto, raya al medio y ondas suaves hacia las puntas. El maquillaje, de acabado natural, realzó sus facciones y dejó que el brillo del vestido se llevara todo el protagonismo.
La gala tuvo como objetivo recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral. En su 19° edición, el encuentro volvió a convocar a distintas generaciones de figuras del espectáculo, la moda y la sociedad en una noche a beneficio de la institución.