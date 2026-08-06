Valeria Mazza marca tendencia con su look total pink: vestido largo, volados y joyería minimalista

Valeria Mazza eligió un look total pink para una ocasión muy especial en España. La modelo y empresaria presentó su finca de vinos con un sofisticado diseño de Fabián Zitta, donde se destacó un vestido largo con volados y una estética romántica.

El vestido sofisticado y etéreo de Valeria Mazza que se llevó todas las miradas

Valeria Mazza volvió a confirmar por qué es un ícono indiscutido de la moda. En el marco de la presentación de su finca de vinos en España, la modelo apostó por un estilismo romántico y sofisticado, donde la tonalidad suave fue la gran protagonista.

Tal como mostró en sus historias de Instagram, Valeria Mazza lució un vestido largo en tono rosa pastel, un color que continúa ganando terreno tanto en las pasarelas internacionales como en los eventos de gala. El diseño, confeccionado en un tejido de caída liviana y movimiento fluido, aportó una imagen delicada y femenina, ideal para una celebración al aire libre.

Valeria Mazza marca tendencia con su look total pink

Uno de los principales atractivos de la creación de Fabián Zitta fue su escote halter profundo, que estiliza la silueta y deja los hombros completamente al descubierto. El cuello presenta líneas verticales que se replican en la cintura. Este gran lazo confeccionado en el mismo género suma romanticismo y recuerda a la tendencia coquette, aunque reinterpretada desde una estética mucho más elegante y sofisticada.

Valeria Mazza marca tendencia con su look total pink

La falda, de largo hasta el piso, cae con suavidad y acompaña cada movimiento con un efecto vaporoso. El ruedo incorpora volados y capas de tul translúcido, que generan volumen y una sensación liviana, aportando un aire casi de alta costura. En las imágenes compartidas por Valeria Mazza se aprecia cómo la tela se levanta con el viento, convirtiendo al vestido en la estrella del estilismo.

La elección de Valeria Mazza no fue casualidad ya que el total pink vuelve a consolidarse como una de las apuestas favoritas para eventos especiales. Lejos de los tonos vibrantes, la conductora eligió un rosa empolvado que transmite delicadeza y elegancia, demostrando que los colores pasteles siguen siendo una apuesta segura para quienes buscan un look refinado y atemporal.

Valeria Mazza marca tendencia con su look total pink

Fiel a su estilo, Valeria Mazza evitó recargar el conjunto y apostó por una joyería minimalista: delicado collar dorado con un colgante de inspiración religiosa, acompañado por pulseras finas y un anillo discreto. Los accesorios, lejos de competir con el atuendo, acompañaron el look con sutileza y reforzaron la filosofía del "menos es más".

Valeria Mazza y su beauty look acertado para acompañar su look total pink

El beauty look también siguió esa misma línea de naturalidad. Valeria Mazza llevó su característico cabello rubio suelto peinado con ondas suaves, un estilo que aporta frescura y enmarca el rostro sin perder sofisticación. En cuanto al maquillaje, optó por una propuesta luminosa con piel fresca, rubor en tonos rosados, sombras neutras, máscara de pestañas y labios en un nude rosado, logrando un acabado natural que realzó sus facciones.

Con este estilismo, reafirmó su lugar como referente de la elegancia clásica. De esta manera, Valeria Mazza marca tendencia con su look total pink: vestido largo, volados y joyería minimalista. El resultado fue un look sofisticado, femenino y completamente alineado con las tendencias actuales, ideal para el inicio de su proyecto en España.