Valeria Mazza, Alejandro Gravier y su hija, Taína, fueron a ver a Ozuna a España: "Ponele que me la sabía"

Valeria Mazza volvió a convertirse en una de las figuras destacadas del Starlite Occident Marbella, uno de los festivales más importantes del verano europeo. En esta oportunidad, la modelo asistió al concierto de Ozuna, quien se presentó ante un estadio colmado en una de las últimas fechas de su gira por Europa.

Valeria Mazza

Valeria Mazza disfrutó de la velada acompañada por su esposo, Alejandro Gravier, y su hija Taína. Además, durante el recital también compartió parte de la noche con Marina Borensztein, en una nueva aparición pública durante el tradicional festival que cada verano reúne a figuras internacionales en Marbella.

El divertido momento familiar que protagonizó Valeria Mazza

A través de las imágenes compartidas en sus redes sociales, Valeria Mazza mostró algunos de los momentos que vivió durante el concierto. Entre canciones, sonrisas y videos del espectáculo, también dejó ver la complicidad con Alejandro Gravier y Taína, quienes la acompañaron durante toda la velada.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Valeria Mazza se grabó junto a su esposo y su hija mientras disfrutaban del show. Fiel a su sentido del humor, acompañó la publicación con la frase: "Ponele que me la sabía", una ocurrencia que reflejó el clima distendido con el que vivieron la presentación de Ozuna.

El vestido lencero de Roberto Cavalli que volvió a captar todas las miradas

Para la ocasión, Valeria Mazza apostó por un vestido de seda estampado firmado por Roberto Cavalli, una pieza que refleja el sello inconfundible de la casa italiana. El diseño, en tonos coral, rosa y salmón con estampado floral, se destacó por su inspiración lencera, el escote en pico con finísimos breteles y el favorecedor corte al bies.

Valeria Mazza

El look se completó con delicados volantes en el ruedo y detalles fruncidos que evocan la estética de las colecciones de Roberto Cavalli de principios de los años 2000, una tendencia que volvió a cobrar protagonismo esta temporada. Una vez más, Valeria Mazza reafirmó su estilo elegante y atemporal, demostrando que las piezas clásicas del lujo italiano siguen manteniendo plena vigencia.