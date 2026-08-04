Valeria Mazza mostró su look para el cumpleaños de Alejandro Gravier: glamour en clave total black

La moda y las grandes celebraciones encontraron un punto de encuentro perfecto cuando la figura destacada de la escena internacional decidió festejar a lo grande. En esa ocasión, Valeria Mazza usó su cuenta de Instagram para charlar frente a la cámara con su comunidad y revelar el paso a paso de su elegante apuesta estética. Instalados en España por compromisos personales, la pareja está preparando una jornada muy especial con motivo del cumpleaños de Alejandro Gravier.

Valeria Mazza mostró a sus seguidores cómo se preparaba para el cumpleaños de su marido.

Valeria Mazza: Elección del vestuario y el diálogo con sus seguidores

A través de una historia de Instagram, la empresaria compartió con entusiasmo y simpatía los preparativos previos al gran festejo nocturno. Con total espontaneidad, interactuó con sus fanáticos y explicó el motivo principal detrás de su audaz decisión estilística para la ocasión. "Vísperas del cumple de Ale, así que nos vamos a festejar y elegí color negro, que siempre está bien", dijo.

Negro y brillos by Valeria Mazza

En cuanto al diseño principal, la icónica figura de las pasarelas deslumbró con una silueta sofisticada en negro completamente recubierta de aplicaciones brillantes. La luminosidad de las lentejuelas realzó su esbelta figura mientras realizó un paneo detallado de cada complemento elegido para la gran noche. Mazza sostuvo: "El negro, brillos, que nunca están de más los brillos, zapatitos también con brillo"

Valeria Mazza eligió aros largos y el pelo no sabía si suelto o recogido.

Para coronar el estilismo frente al calor del verano europeo, la protagonista evaluó distintas alternativas de belleza y joyería para mantener la frescura sin perder glamour. Mientras jugaba con su melena rubia frente al espejo, detalló los complementos elegidos para la ocasión. "Mirá, me puse unos aros largos, hace tanto calor que no sé si no recogerme el pelo", afirmó. La curaduría se completó con pulseras delicadas y un choker oscuro que se podía adaptar con versatilidad como brazalete según el momento.

Valeria Mazza eligió un diseño en color negro repleto de brillos.

Al final Valeria Mazza - que consolida una historia de amor con 28 años de casados y cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína - le dedicó unas palabras muy especiales al cumpleañero en su día. "Ante todo, ¡feliz cumpleaños, Ale!". Ahora solo habrá que esperar para ver cómo quedó el look definitivo en la gran fiesta.