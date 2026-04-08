Ángel Di María abrió su corazón con su hija, Mía: “Son lágrimas de alegría, no de tristeza”

Ángel Di María abrió su corazón con su hija Mía, en una conversación que reflejó la cercanía y complicidad entre ambos. Con un tono familiar y espontáneo, el encuentro se convirtió en el eje de una propuesta que permite conocer una faceta distinta del jugador, marcada por la sensibilidad y el vínculo con su familia.

“Son lágrimas de alegría”: Ángel Di María emocionó a todos con una íntima charla con su hija Mía

Ángel Di María protagonizó una charla especial con su hija Mía, donde las emociones y los recuerdos se entrelazaron en un espacio íntimo. La escena mostró la relación padre e hija y se convirtió en el centro de un posteo que invitó a sus seguidores a descubrir aspectos personales de su recorrido más allá del fútbol.

Mía y Ángel Di María

A través de sus redes sociales, el jugador de Rosario Central compartió un video donde se lo puede ver con su primera hija, fruto de su relación con Jorgelina Cardoso. En el clip, que funciona como adelanto de su serie documental en Netflix, “Ángel Di María: "Romper la pared”, el delantero argentino se somete a una entrevista muy especial con la pequeña.

La entrevistadora es nada menos que su hija, Mía, quien con micrófono en mano y libreta de apuntes lo interroga sobre su vida y su carrera. La grabación los muestra juntos en el living de su casa, en un ambiente distendido y familiar. Allí, padre e hija conversan sobre los momentos más significativos de la producción, que repasa tanto los logros deportivos como los desafíos personales que marcaron su vida.

Ángel y Mía Di María

“Hola, soy Mía y bienvenidos a mi canal. Vamos a entrevistar a Ángel Di María”, inicia la adolescente antes de adentrarse en la serie de su padre. La producción busca mostrar la realidad detrás del éxito deportivo, alejándose de la idea de que todo es “color de rosas”. “Cuenta un poco todo lo que es mi vida y pueden llegar a entender todos los momentos difíciles que uno puede pasar”, señaló el jugador en la entrevista.

Las reflexivas palabras de Ángel Di María durante la entrevista con su hija

Durante la entrevista, Mía le pregunta directamente: “¿En qué parte de Romper la pared lloraste más?”. La respuesta de Ángel Di María refleja la profundidad que quiere expresar en la producción: “En las que más lloré fue en las que hablan mi papá y mi mamá. Demuestran un poco el sacrificio y tenían que trabajar muchísimo para poder darnos todo”.

Además, el futbolista reconoció que revivir esas escenas fue difícil, ya que lo conectaron con los esfuerzos de sus padres y con la historia de superación que lo llevó a convertirse en referente de la Selección Argentina. La emoción se hizo presente en cada una de sus palabras, mostrando que detrás del ídolo hay un hijo agradecido y un padre sensible.

Consultado por su parte favorita, Ángel Di María no duda en señalar el capítulo que retrata la consagración de Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022. “Cuando somos campeones del mundo que nos enfocan a nosotros, a mamá, a Pía, a los abuelos... Que esas son lágrimas de alegría, no lágrimas de tristeza”, comentó.

Ángel y Mía Di María

Ángel Di María compartió con su hija Mía un momento que refleja la importancia de los vínculos familiares en su recorrido. Sus palabras se convirtieron en un símbolo de cómo las emociones forman parte central de su historia y cómo acompañan cada paso que dio en su vida, destacando principalmente a su círculo más íntimo.

VDV