Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados: los detalles

Nicole Neumann se encuentra en el ojo de la tormenta mediática, tras el comienzo de una fuerte polémica contra Fabián Cubero. Una historia de Instagram y un descargo de un mal fin de semana provocó una ola de dichos y acusaciones que volvió a enfrentar a la expareja. Sin embargo, en medio de esta situación, ella no habría encontrado confort en su romance actual. Juan Etchegoyen aseguró que recibió la noticia que ella y Manu Urcera habrían decidido separarse, tras dos años de matrimonio.

Nicole Neumann, Manu Urcera

Los rumores de separación que rodean a Nicole Neumann y Manu Urcera: crisis y una situación familiar compleja

Nicole Neumann y Manu Urcera sellaron su amor el 8 de diciembre del 2023, dando el sí en el altar y frente a todos sus amigos y familia. La modelo y el piloto comenzaron una vida juntos, y hasta se volvieron padres de un tierno bebé, que se roba los comentarios de las redes sociales. Sin embargo, ella se encuentra en un frágil momento personal, debido a un escándalo que, nuevamente, ocurrió con Fabián Cubero. En este contexto de incertidumbre, Juan Etchegoyen aseguró que una peor noticia le habría llegado a Neumann.

Nicole Neumann, Manu Urcera

En su Mitre Live del jueves 9 de abril, el periodista abrió con una fuerte noticia de separación, que luego confirmó que se trataría de Nicole y Manu. “Están casados hace dos años y medio y tienen un hijo en común. Desde los entornos me la dan confirmada la ruptura que lleva unos días y encima a ella la agarra con un conflicto familiar que está en boca de todos”, expuso frente a sus seguidores. De esta manera, aseguró que había mantenido conversaciones con una de las partes, y que al comienzo le había respondido. “No voy a decir si ella o él, pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí le la dan confirmada”, redobló.

Respecto a los motivos, expuso que no se trataba de terceros en discordia, sino de que la pareja no habría podido sortear una crisis. “Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte. Me dicen que ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo, que intentaron salvar la pareja pero no pudieron. Ojalá no sea definitivo”, cerró Etchegoyen.

La pelea de Nicole Neumann y Fabián Cubero que desató un escándalo

Durante los últimos días, Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a protagonizar un fuerte cruce, debido a la internación de una de sus hijas. La modelo hizo un descargo del fin de semana, donde contó el suceso, y esto explotó una serie de acusaciones que los volvió a enfrentar. Descargos de una de las menores, palabras al aire de ambos protagonistas y una separación que sigue siendo centro de debate. Ambos defendieron su accionar, pero el debate mediático apareció en todos los usuarios y periodistas, cercanos a la expareja.

Fabián Cubero, Nicole Neumann

En medio de esta situación, Nicole Neumann y Manu Urcera fueron centro de rumores de separación, debido a una crisis que no habrían podido superar. Por el momento, los protagonistas mantiene el silencio, pero sus seguidores aseguran que se trata de una fake news. La noticia llegó a sorprender a todos, y el debate alrededor de la modelo sigue creciendo, quien se vuelve tendencia y centro de titulares.

A.E