La furia de Yanina Latorre contra Maru Botana: "No miento, ella sí"

La reciente entrevista de Maru Botana y Martín Cirio hizo enfurecer a Yanina Latorre. La cocinera mantuvo un mano a mano con el youtuber, donde abordó su eterna enemistad con la conductora de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV). A pesar de que la experta en recetas intentó desdramatizar este enfrentamiento mediático que mantienen desde hace ya algunos meses, fue la propia panelista quien salió al cruce y aniquiló, una vez más, a su archi enemiga.

Las palabras de Maru Botana que hicieron enfurecer a Yanina Latorre

Hace unas horas, salió se viralizó una entrevista que le concedió Maru Botana al reconocido streamer, Martín Cirio. Allí, la pastelera señaló que no eran verdad las versiones que circularon por los medios acusando a Yanina Latorre de ser la portavoz de los mismos. Entre ellos, la jugosa puesta en escena en MasterChef Celebrity (Telefe) en el cual ella era jurado y la mediática, participante. Al parecer, el cara a cara entre ambas estuvo medido porque, siempre teniendo en cuenta las versiones de la entrevistada, le “habrían bajado línea" a Latorre. Asimismo, aseguró que esa acción de “hablar de los demás” es “su trabajo”, por lo que intentó quitarles entidad a estos rumores.

Maru Botana y Yanina Latorre | Instagram

No obstante, admitió que le molesta cuando intentan dejarla mal parada. “A mí me molesta la mentira. Todo lo que dice es súper mentira. ¡Imaginate! Entonces yo que era… ¿una súper hija de puta? Es una locura”, lanzó indignada. En esta línea, se anticipó y reveló el próximo paso de la esposa de Diego Latorre: “Vas a ver como salta mañana en su programa hablando Maru salió en el programa de Martín Cirio diciendo tal cosa”.

El duro descargo de Yanina Latorre contra Maru Botana

Luego de escuchar estas palabras, Yanina Latorre reposteó el fragmento de esta entrevista y aniquiló a Maru Botana en su cuenta personal X (ex Twitter). Sin pelos en la lengua y con el estilo frontal que la caracteriza, En el mismo descargo, también se refirió a la dinámica televisiva en la que coincidieron, aludiendo a la posible intención de generar conflictos en pantalla: “Sigue mintiendo. A mí nadie me bajó línea”. Acto seguido se animó a teorizar acerca de la estrategia de la producción del ciclo de cocina. “Si la pusieron cuando estaba yo, es porque querían quilombo y no les di el gusto”.

Finalmente, no escatimó en descalificar a su eterna enemiga: “Es sosa, es insípida y mala”. Como si esto fuese poco y, para fijar aún más su postura, exclamó: “No miento, ella sí”. Como era de esperarse, este descargo generó todo tipo de comentarios y reacciones entre los cibernautas que se hicieron eco de esta pelea vintage que sigue dando de qué hablar.

La furia de Yanina Latorre contra Maru Botana | X

De esta manera se abre un nuevo round entre en un enfrentamiento mediático que tiene a Yanina Latorre y a Maru Botana como protagonistas. Las declaraciones cruzadas y la rápida respuesta de la panelista dejaron en evidencia que la tensión entre ambas continúa vigente y que cada aparición pública o entrevista vuelve a reactivar un conflicto que la tiene como protagonistas.

NB