Así fue la luna de miel de Soledad Pastorutti y Jeremías, su novio de toda la vida

La historia de amor entre Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio siempre tuvo ese sello de simpleza y autenticidad que los acompañó desde sus comienzos en Arequito. Mucho antes de formar una familia y consolidarse como una de las parejas más queridas del ambiente artístico, ambos compartieron una relación de varios años marcada por la complicidad, el bajo perfil y los proyectos en común.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

Tras dar el sí el 28 de abril de 2007 en una boda inolvidable rodeados de sus seres queridos, la pareja emprendió una luna de miel soñada por distintas ciudades de Europa y todo quedó inmortalizado en las páginas de la Revista CARAS. El viaje, que fue un regalo de sus invitados, se convirtió en una experiencia inolvidable para ambos y en el escenario perfecto para disfrutar de sus primeros días como marido y mujer.

El viaje más especial de Soledad Pastorutti y Jeremías

Dos días después de su casamiento, Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio partieron desde Rosario rumbo a Europa para comenzar una travesía que los llevaría por algunos de los destinos más románticos del continente. La pareja desembarcó primero en Madrid, donde disfrutó de sus calles, la gastronomía típica y el clima vibrante de la ciudad.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

El recorrido continuó por Sevilla, una de las paradas que más impactó a Soledad Pastorutti por su arquitectura y su identidad cultural. Luego llegó el turno de París, las islas griegas y una escala en Turquía, donde visitaron Kusadazi, un lugar de gran valor espiritual. Antes de llegar a Italia, también pasaron por Venecia, Florencia y la costa Amalfitana, sumando postales inolvidables a un viaje cargado de emoción y romanticismo.

Roma, los deseos en la Fontana di Trevi y el sueño de formar una familia

Entre todos los destinos, Roma ocupó un lugar muy especial dentro de la luna de miel de Soledad Pastorutti y Jeremías. Allí recorrieron algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como el Coliseo, el Foro Romano, el Campidoglio, el Quirinale y la Fontana di Trevi, en una experiencia que ambos vivieron con profunda admiración.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio

Uno de los momentos más simbólicos del viaje ocurrió justamente frente a la famosa fuente romana, donde cumplieron con la tradición de arrojar monedas y pedir tres deseos: más amor, trabajo y, en un futuro cercano, la llegada de un bebé. Fieles a su costado familiar, Soledad Pastorutti y Jeremías también aprovecharon el viaje para comprar regalos, dejando en claro que, incluso en la otra punta del mundo, nunca perdieron la esencia que los unió desde sus días en Arequito.