Filtraron el mensaje que le envió la China Suárez a la familia de Mauro Icardi: "Quiero ser"

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de su vida de lujos y tranquilidad en Turquía, mientras que en la Argentina siguen apareciendo noticias mediáticas a su nombre. Desde la guerra con Wanda Nara hasta la actualidad de la pelea familiar del futbolista, los medios de comunicación intentan indagar en la vida privada y cómo ellos sobrellevan cada noticia que sale. Es así, y en medio de una aparición de Guido Icardi, el hermano de Mauro, que no dudó en dar detalles de lo ocurrido entre ambos, que se dio a conocer de un mensaje que le envió la China Suárez a la familia de su pareja, para dejar en claro su postura en la pelea familiar.

Mauro Icardi, China Suárez, Guido Icardi y su novia

Los dichos de Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, sobre la conversación de la China Suárez con su familia

Guido Icardi regresó a la Argentina para poder casarse con su novia, y generó un revuelo mediático con su aparición en diversos programas. El hermano de Mauro Icardi no dudó en ser llamado y contestar a las preguntas sobre su relación con su hermano, dejando en claro que existe una gran pelea familiar desde hace años. "Hablo de que con mi hermano estamos distanciados hace 10 años, es algo que todos conocen. No es algo personal conmigo: cuando él toma esa distancia, la toma con toda la familia. Es su personalidad", exclamó en La Mañana de Moria (eltrece).

Sin embargo, los panelistas presentes cuestionaron su postura, dado que había conversaciones con Wanda Nara, a lo que él se defendió que era para poder seguir viendo a sus sobrinas, Francesca e Isabella. Fue en este contexto, y mientras seguía refiriéndose a que Mauro no le contestaba los mensajes, que le consultaron cómo era su relación con la China Suárez. Fue allí que Guido reveló que, al comienzo de la relación de la polémica pareja, la actriz había tenido la actitud de comunicarse con todos los integrantes.

“Me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos. Pero después pasó el tiempo y no”, exclamó el tatuador. Además, pidió que se reunieran en la casa del padre de Mauro, cosa que hicieron y pudieron conocerla, pero no volvió a haber comunicación de su parte.

Wanda Nara y la familia Icardi: una relación que sigue intacta

Una de las actitudes polémicas de Wanda Nara que se vuelven debate de las redes sociales es su cercanía con la familia de Mauro Icardi. Desde hace años, es de público conocimiento la pelea que el futbolista tiene con el resto de los integrantes, pero la conductora siguió manteniendo una relación cercana, e incluso lo mostró en sus redes sociales.

En medio de la guerra legal y mediática, Wanda Nara se mostró en la casa de su exsuegro en diversas ocasiones. Según expuso, era para que sus hijas siguieran manteniendo relación con la familia paterna, y no dudó en compartirlo en diversas historias de Instagram. En esta misma línea, y tras la polémica entrevista en Intrusos, invitó a Guido Icardi a su casa, y llevó a su mamá, Nora Colosimo, junto a sus hijas al casamiento del tatuador, ya que ella no podía estar presente.

Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez

En esta línea, y sabiendo esta actitud que aún mantiene la conductora, se dio a conocer que la China Suárez intentó involucrarse a la pelea de la familia del futbolista, y ser una "mediadora" en medio de la guerra que Mauro Icardi mantiene con el resto de los integrantes. En La Mañana con Moria (eltrece), fue Guido el que contó los detalles y filtró el chat que mantuvo.

A.E