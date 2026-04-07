Yanina Latorre reveló el inesperado trabajo que compartirá con Wanda Nara: "Es desopilante"

A poco de que se confirmara que Wanda Nara y Maxi López serán los protagonistas de una nueva ficción vertical de Telefe, comenzaron a aparecer detalles cada vez más llamativos sobre el proyecto que ya genera enorme expectativa. La propuesta, que cruza a dos ex con una historia cargada de capítulos mediáticos, ya venía despertando curiosidad por la posibilidad de verlos compartir pantalla otra vez.

Maxi López y Wanda Nara

Pero ahora, el proyecto sumó un giro todavía más inesperado. En medio del misterio alrededor de la trama, la propia Yanina Latorre reveló que también será parte de la producción y que tendrá un rol dentro de la historia.

El nuevo proyecto de Yanina Latorre

Fue al aire de SQP donde Yanina Latorre contó que ya está lista para comenzar con las grabaciones. “La semana que viene empiezo a grabar la serie vertical con Wanda y Maxi López”, lanzó, generando sorpresa inmediata entre sus compañeros, que reaccionaron entre risas y entusiasmo frente a la noticia.

Pero eso no fue todo. Cuando le preguntaron si aparecerá como ella misma o si interpretará otro rol, la panelista dejó más dudas que certezas: “Sí, tengo el personaje, no lo puedo decir”, aseguró. Incluso admitió que todavía no sabe si será una especie de versión de sí misma o si se tratará de una construcción completamente distinta.

Un formato híbrido que también llegará a la televisión

Más allá de la participación de Yanina Latorre, otro de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con el formato del proyecto. Aunque inicialmente fue pensado como una ficción vertical, ya trascendió que también tendrá lugar en la pantalla tradicional.

Yanina Latorre

Según revelaron en Ya fue todo, el contenido no se limitará al formato mobile y tendrá una adaptación para ser emitida también por Telefe. De esta manera, el proyecto buscará combinar el lenguaje rápido y viral de las plataformas con una llegada más masiva desde la televisión abierta. Con Wanda Nara, Maxi López y ahora Yanina Latorre en el mismo universo, todo indica que esta producción no será una ficción cualquiera, sino una apuesta hecha para generar conversación, ruido y mucha curiosidad.