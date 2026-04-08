Revelan el impactante motivo por el que Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa: "Están mudos"

Después de varios ideas y vueltas, Yanina Latorre confirmó que Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa. La conductora reveló en SQP (América TV) el verdadero motivo del distanciamiento y por qué decidieron mantenerlo en secreto tras la grabación de la nueva temporada de "Los Tinelli".

Revelan el impactante motivo por el que Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa

Según contó Yanina Latorre, la pareja estaría actualmente "muda" por una cuestión estrictamente vinculada a la serie que protagonizan juntos. Es que, de cara al estreno previsto para julio, desde la plataforma que produce el reality les habrían pedido mantener cierto hermetismo e, incluso, mostrarse públicamente como pareja para no afectar la narrativa del proyecto. "A Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados", deslizó la conductora, dando a entender que habría un acuerdo implícito de silencio.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Sin embargo, las señales en redes sociales y en la vida cotidiana dicen otra cosa. Uno de los indicios más llamativos fue el cumpleaños de Marcelo Tinelli, el pasado 1 de abril. Milett Figueroa no solo estuvo ausente, sino que tampoco le dedicó ningún saludo público, algo que llamó la atención considerando que él suele repostear mensajes de su círculo cercano, incluidas exparejas. "Silencio absoluto, ni siquiera para remarla con una historia porque la hubiera subido y quedaban bien", remarcaron en el programa.

Al mismo tiempo, desde Perú comenzaron a circular versiones de que la modelo estaría haciendo "vida de soltera". Sus publicaciones, entre ellas un video tomando clases de reggaetón, alimentaron aún más las especulaciones. A esto se suma su actitud evasiva frente a la prensa: cuando fue consultada directamente sobre su vínculo con el periodista, evitó responder y solo atinó a enviar un beso a cámara antes de retirarse.

Por su parte, el entorno del conductor tampoco ayuda a aclarar el panorama. Luciano “El Tirri”, primo del periodista, reconoció que hace tiempo no ve a Milett, incluso desde las grabaciones del reality en Perú. Además, cuando Yanina Latorre consultó a una de las hijas de Marcelo Tinelli, la respuesta fue tajante: "No sé". En la misma línea, los panelistas confirmaron que la familia no estaría autorizada a hablar del tema.

Yanina Latorre sobre la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: "Están mudos"

La conductora de SQP también recordó un episodio clave que, según su versión, deja en evidencia cómo la relación ya atravesaba crisis anteriores que se mantuvieron bajo control por cuestiones laborales. “El año pasado, cuando arrancaba el Carnaval, Marcelo hizo un descargo en su streaming dando a entender que todo había terminado. Después, a los pocos días, salió a decir que se lo había malinterpretado”, repasó. Para ella, ese cambio de discurso no fue casual porque en ese momento, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tenían compromisos contractuales vinculados a la serie que estaban grabando juntos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Por último, Yanina Latorre reveló que incluso habrían recibido presiones para sostener la relación de cara a los compromisos internacionales. "Tenían que viajar a Perú y Ecuador por la serie y desde la producción no cayó nada bien ese planteo de separación. Tuvieron que dar marcha atrás públicamente, aunque en realidad ya estaban distanciados", aseguró. Según contó, cada reencuentro respondía más a una dinámica intermitente que a una reconciliación real. "La realidad es que hoy están mudos, no hablan del tema y ella directamente no contesta", cerró en América TV.