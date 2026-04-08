El presente de Lucía, la hija de Mario Mazzone que siguió sus pasos: mamá múltiple, trabajo en grandes medios y una elección de vida

Lucía Mazzone creció con el periodismo muy cerca. Es hija de Mario Mazzone, figura reconocida de TN y de Mañanas Informales, uno de esos nombres que quedaron en la memoria de quienes siguieron la televisión informativa argentina durante años. Aun así, eligió hacer su propio recorrido dentro del mismo universo audiovisual y construir una identidad propia.

Lucía Mazzone: un presente atravesado por los medios y la crianza de mellizas

A lo largo de su trayectoria profesional, Lucía Mazzone trabajó en Telefe y en Bendita (El Nueve), dos experiencias que muestran su paso por medios con dinámicas y perfiles distintos. Su recorrido está vinculado a la producción periodística, un rol clave dentro de la televisión, aunque menos visible para el público. Con el tiempo fue sumando experiencia en medios grandes y consolidó un camino propio.

Lucía Mazzone junto a sus hijas, Malena y Esmeralda.

Al mismo tiempo que sostiene su trabajo en los medios, la maternidad ocupa un lugar central en su vida. Lucía es mamá de mellizas junto a Lautaro Real, productor de televisión vinculado a Telefe, Gran Hermano y algunas transmisiones de la Copa Libertadores. En las fotos que comparten se ve una dinámica marcada por el trabajo en equipo: pareja, socios y padres de Malena y Esmeralda.

En su cuenta de Instagram, además, Lucía comparte el crecimiento de sus hijas, escenas del día a día de la crianza y algunas de sus travesuras. También tiene un perfil específico dedicado a la maternidad múltiple, donde vuelca experiencias propias y comparte información útil para otras madres, con consejos y datos concretos, incluso sobre dónde comprar ropa.

Lucía Mazzone: de la experiencia en medios a un proyecto en pareja

De ese cruce entre vida familiar, experiencia en medios y trabajo en pareja surgió algo concreto: Somos Múltiple, el proyecto que Lucía desarrolla junto a Lautaro Real. En la presentación que comparten, se definen sin demasiadas vueltas: “Somos pareja, somos familia, somos equipo”, una síntesis que también ordena su recorrido. La propuesta reúne la trayectoria televisiva de ambos, pero también una historia personal que funciona como punto de partida.

Lucía y Lautaro, entre la vida en familia, la crianza de sus mellizas y el trabajo compartido.

“Todo empezó con ellas, nuestra mejor producción. Son mellizas”, explican al contar por qué eligieron ese nombre. Desde esa base, armaron una plataforma de trabajo que ofrece servicios de dirección creativa, producción audiovisual, creación de contenido, activaciones comerciales, estrategia de campaña y marketing digital. En ese recorrido, el apellido y la historia de su padre forman parte de su identidad, pero su camino tomó una dirección propia. Lucía Mazzone eligió seguir dentro del mundo audiovisual y fue construyendo un presente atravesado por el trabajo en medios, la maternidad múltiple y un proyecto compartido con su pareja.